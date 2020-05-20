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Дорожное движение в Андижане

В ГУБДД представили статистику ДТП за месяц

Foto, Элмурод Эрматов
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200520/14170502/V-GUBDD-predstavili-statistiku-DTP-za-mesyats.html

Наибольшее количество дорожных аварий произошло в столице - 75 случаев. На втором и третьем местах - Ташкентская (42) и Наманганская области (28) соответственно.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. В течение апреля на дорогах Узбекистана произошло 336 ДТП, из них со смертельным исходом - 76. Эти данные обнародовала пресс-служба ГУБДД МВД страны. Пострадали в общей сложности 334 человека. 

Знак аварийной остановки
Pixabay
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С участием детей случилось 38 ДТП, с участием пешеходов - 168, по вине нетрезвых водителей - 8.

Наибольшее количество дорожных аварий произошло в столице - 75 случаев. На втором и третьем местах - Ташкентская (42) и Наманганская области (28) соответственно.

Напомним, что с 30 марта по 20 апреля Специальной республиканской комиссией по предупреждению распространения COVID-19 был введен запрет на проезд в Ташкенте и ряде других городов Узбекистана на личном автотранспорте без соответствующего разрешения, после чего он был продлен до 30 апреля.

Теги:
статистика, Узбекистан, МВД Узбекистана, ГУБДД, ДТП



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