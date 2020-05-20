В Узбекистане ускорят строительство многоэтажных домов — постановление

Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по ускорению работ по строительству многоэтажных домов в регионах", в котором указана информация о том, на какие сроки и позиции будут отменены таможенные платежи.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Согласно документу, от таможенных платежей (за исключением налога на добавленную стоимость и сборов за таможенное оформление) освобождаются:

на срок до 1 января 2021 года импортируемая новая строительная и специальная техника, а также транспортные средства по перевозке грузов (27 видов);

в период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2023 года импортируемые формы для заливки бетона, машины и механизмы для приготовления бетона для строительства многоэтажных монолитных жилых домов по перечню, формируемому в установленном порядке.

Помимо этого, в период с 1 июля 2020-го по 1 июля 2023-го плательщики таможенных платежей имеют право получить отсрочку до 120 дней или рассрочку уплаты таможенных платежей (за исключением налога на добавленную стоимость и сборов за таможенное оформление) по импортируемым, используемым в отрасли строительства машинам и механизмам, средствам малой механизации, технологическому оборудованию, приборам, запасным частям и комплектующим.

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Полный список новой импортируемой строительной и специальной техники, а также транспортных средств по перевозки грузов, освобождаемых на срок до 1 января 2021 года от уплаты таможенных платежей представлен в официальном документе.