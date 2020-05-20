22:23 20 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Многоэтажные дома с разноцветным фасадом

В Узбекистане ускорят строительство многоэтажных домов — постановление

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
Получить короткую ссылку
152 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200520/14174341/V-Uzbekistane-uskoryat-stroitelstvo-mnogoetazhnykh-domov--postanovlenie.html

Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по ускорению работ по строительству многоэтажных домов в регионах", в котором указана информация о том, на какие сроки и позиции будут отменены таможенные платежи.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Согласно документу, от таможенных платежей (за исключением налога на добавленную стоимость и сборов за таможенное оформление) освобождаются:

  • на срок до 1 января 2021 года импортируемая новая строительная и специальная техника, а также транспортные средства по перевозке грузов (27 видов);
  • в период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2023 года импортируемые формы для заливки бетона, машины и механизмы для приготовления бетона для строительства многоэтажных монолитных жилых домов по перечню, формируемому в установленном порядке.

Помимо этого, в период с 1 июля 2020-го по 1 июля 2023-го плательщики таможенных платежей имеют право получить отсрочку до 120 дней или рассрочку уплаты таможенных платежей (за исключением налога на добавленную стоимость и сборов за таможенное оформление) по импортируемым, используемым в отрасли строительства машинам и механизмам, средствам малой механизации, технологическому оборудованию, приборам, запасным частям и комплектующим.

Строительство новых жилых массивов началось в Сырдарьинской области >>

Полный список новой импортируемой строительной и специальной техники, а также транспортных средств по перевозки грузов, освобождаемых на срок до 1 января 2021 года от уплаты таможенных платежей представлен в официальном документе

Теги:
Строительство, дом, Шавкат Мирзиёев, Постановление



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Работники железнодорожного вокзала проводят мониторинг
Условие безопасности: первые пассажиры отправились в регионы на поездах
Дорогу пернатым! В Москве из-за утиного семейства перекрыли целый проспект
Помощь узбекистанцам в РФ в период эпидемии коронавируса
Скорая материальная помощь: кто и как поддержал узбекистанцев в РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться