Строительство новых жилых массивов началось в Сырдарьинской области

Около 66 тысяч человек вернулись в свои дома. В других местах работа по расчистке и ремонту идет полным ходом.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. В Сырдарьинскую область, где 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища, сегодня прибыл Шавкат Мирзиёев, сообщили в пресс-службе президента.

В результате трагедии были затоплены близлежащие махалли и сельхозугодья, разрушены 2 570 индивидуальных и 76 многоквартирных домов в Сардобинском, Мирзаабадском и Акалтынском районах. Около 90 тысяч жителей были эвакуированы в безопасные районы.

В ходе предыдущей поездки в регион глава государства поставил задачу не только восстановить, но и улучшить жизнь местного населения, построить новое жилье, социальные объекты и создать новые рабочие места.

Для реализации поставленных задач создана правительственная комиссия из числа министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел и обороны, а также Национальной гвардии.

На сегодняшний день расчищены поврежденные дома и улицы около 20 населенных пунктов, остатки воды выведены из 13 махаллей.

Жизнь в этих махаллях постепенно возвращается в прежнее русло. Около 66 тысяч человек вернулись в свои дома. В других местах работа по расчистке и ремонту идет полным ходом.

Пресс-служба президента Узбекистана Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Сырдарьинскую область

Президент Шавкат Мирзиёев посетил Сардобинский район и ознакомился с проводимой работой, осмотрел ремонтируемые дома, побеседовал с людьми.

Пресс-служба президента Узбекистана Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Сырдарьинскую область

Для жителей, дома которых стали полностью непригодными для проживания, запланировано построить в Мирзаабадском, Сардобинском и Акалтынском районах 3 жилых массива с 66 пятиэтажными домами на 2 640 квартир. В частности, в махалле Дустлик Сардобинского района будет возведено 37 многоэтажных домов на 1 480 квартир.

Пресс-служба президента Узбекистана Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Сырдарьинскую область

Глава государства принял участие в церемонии закладки первого камня в фундамент нового массива, который возводят в Сырдарьинской области.