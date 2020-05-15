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В Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах будут построены многоэтажные дома

Строительство новых жилых массивов началось в Сырдарьинской области

Пресс-служба президента
Происшествия
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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (49)
18410
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200515/14140121/Stroitelstvo-novykh-zhilykh-massivov-nachalos-v-Syrdarinskoy-oblasti.html

Около 66 тысяч человек вернулись в свои дома. В других местах работа по расчистке и ремонту идет полным ходом.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. В Сырдарьинскую область, где 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища, сегодня прибыл Шавкат Мирзиёев, сообщили в пресс-службе президента.

На месте прорыва Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области
Sputnik / Дильшода Рахматова
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В результате трагедии были затоплены близлежащие махалли и сельхозугодья, разрушены 2 570 индивидуальных и 76 многоквартирных домов в Сардобинском, Мирзаабадском и Акалтынском районах. Около 90 тысяч жителей были эвакуированы в безопасные районы.

В ходе предыдущей поездки в регион глава государства поставил задачу не только восстановить, но и улучшить жизнь местного населения, построить новое жилье, социальные объекты и создать новые рабочие места.

Для реализации поставленных задач создана правительственная комиссия из числа министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел и обороны, а также Национальной гвардии.

На сегодняшний день расчищены поврежденные дома и улицы около 20 населенных пунктов, остатки воды выведены из 13 махаллей.

Жизнь в этих махаллях постепенно возвращается в прежнее русло. Около 66 тысяч человек вернулись в свои дома. В других местах работа по расчистке и ремонту идет полным ходом.

Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Сырдарьинскую область
Пресс-служба президента Узбекистана
Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Сырдарьинскую область

Президент Шавкат Мирзиёев посетил Сардобинский район и ознакомился с проводимой работой, осмотрел ремонтируемые дома, побеседовал с людьми.

Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Сырдарьинскую область
Пресс-служба президента Узбекистана
Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Сырдарьинскую область

Для жителей, дома которых стали полностью непригодными для проживания, запланировано построить в Мирзаабадском, Сардобинском и Акалтынском районах 3 жилых массива с 66 пятиэтажными домами на 2 640 квартир. В частности, в махалле Дустлик Сардобинского района будет возведено 37 многоэтажных домов на 1 480 квартир.

Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Сырдарьинскую область
Пресс-служба президента Узбекистана
Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Сырдарьинскую область

Глава государства принял участие в церемонии закладки первого камня в фундамент нового массива, который возводят в Сырдарьинской области.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (49)
Теги:
безопасность, эвакуация, население, ликвидация, наводнение, Сардобинское водохранилище, Сырдарьинская область, Шавкат Мирзиёев, президент Узбекистана



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