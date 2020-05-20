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Назначены ректоры вузов в Ташкенте и Нукусе

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200520/14174463/Naznacheny-rektory-vuzov-v-Tashkente-i-Nukuse.html

Постановлением правительства Орал Аминовна Атаниязова возглавила образовательный процесс в Медицинском институте Каракалпакстана, который был создан неделю назад.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. В пресс-службе Минюста сообщили о том, что сразу в двух вузах республики назначены новые ректоры.

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Постановлением правительства Орал Аминовна Атаниязова возглавила образовательный процесс в Медицинском институте Каракалпакстана, который, напомним, был создан неделю назад на базе Нукусского филиала Ташкентского педиатрического мединститута.

А ректором Ташкентского государственного института востоковедения назначена Гулчехра Шовкатовна Рихсиева.

Напомним, накануне Международного женского дня корреспондент Sputnik Узбекистан пообщался с Гульчехрой Рихсиевой. Она поделилась мнением о женщинах в науке и "рейтинговой гонке" и семейной поддержке.

Теги:
назначение, Ташкент, Нукус, Министерство высшего и среднего специального образования, Образование



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