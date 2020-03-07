У науки женское лицо: ректор ТашГИВ о работе, реформе и понимающей свекрови

Ташкентский государственный институт востоковедения возглавляет единственная в республике женщина-ректор. О планах по развитию образования в вузе, а методах работы с коллегами и о вечной дилемме - семья или наука - Гульчехра Рихсиева рассказала в интервью Sputnik.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik, Дильшода Рахматова. Накануне Международного женского дня корреспондент Sputnik Узбекистан пообщался с единственной в республике женщиной-ректором, руководителем Ташкентского государственного института востоковедения Гульчехрой Рихсиевой. О женщинах в науке и "рейтинговой гонке" и семейной поддержке, читайте в нашем материале.

Гульчехра Рихсиева родилась в 1971 году в Зангиатинском районе Ташкентской области в семье врачей. Окончила Ташкентский государственный университет в 1993 году. В Институте востоковедения работает с 2000 года. Кандидат филологических наук, доцент. В 2019-м она занимала должность зампредседателя комитета Сената по науке, образованию и здравоохранению, а с июля того же года возглавила ТашГИВ. Рихсиева входит в состав Республиканской комиссии по обеспечению гендерного равенства, а также в Совет по высшему образованию страны.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Гулчехра Рихсиева, ректор ТашГИВ

— Гульчехра Шавкатовна, вы уже девять месяцев руководите вузом, став первой женщиной-ректором в Узбекистане. Как вы ощущаете себя на этом посту?

— Это, можно сказать, большое доверие, большая ответственность и даже вызов для меня. Но я не первая женщина-ректор в Узбекистане — в 1990-е Текстильный институт также возглавляла женщина. Сейчас президент страны уделяет особое внимание гендерному равенству, а многие проводимые в республике реформы невозможно представить без участия женщин, которые играют все более заметную роль в общественной жизни. Примеров предостаточно: Танзила Камаловна Нарбаева —председатель верхней палаты парламента, Агриппина Шин — министр дошкольного образования, кроме того, несколько женщин назначены на пост районных или городских хокимов.

Такое внимание к представительницам прекрасного пола в нашей стране свидетельствует об огромном демократическом процессе. На мой взгляд, систему образования без женщин вообще невозможно представить.

— Нет ли, на ваш взгляд, гендерного дисбаланса в пользу женщин в этой сфере, ведь долгое время в школы и вузы мужчины почти не приходили?

— Во время наших поездок в регионы для изучения связей между школой и высшим образованием мы видели, что женщин в школьной системе действительно было очень много. Но за последние два года глава государства уделяет большое внимание повышению статуса учителей, улучшению их условий, прежде всего, в материальном плане. Это уже дает свои плоды — педагоги-мужчины возвращаются в профессию. Наравне с женщинами они должны активно участвовать в воспитании наших детей, ведь речь идет о формировании личности.

— Есть русская пословица: "Новая метла метёт по-новому". С вашим приходом в ТашГИВ за этот неполный год проведены ли какие-то изменения? Удалось ли уже внедрить свои собственные методики или порядки в институте?

—Мое назначение ректором совпало с радикальными переменами в стране. Но я не могу сказать, что вся проделанная работа связана только с моей деятельностью. Ташкентский государственный институт востоковедения — учебное заведение с уникальными традициями и опытом. Наша команда очень дружная, сплочённая. Лично я горжусь этим и верю в то, что только в коллективе можно чего-либо достичь. С такими коллегами по плечу любые задачи.

После принятия Концепции развития системы высшего образования до 2030 года, включающей в себя грандиозные планы, мы в свою очередь также задумались, каким будет будущее Института востоковедения, как мы сможем готовить конкурентоспособные кадры с учетом новых требований. За последние девять месяцев мы сосредоточились на улучшении условий для студентов, повышении академического потенциала учителей, внедрении современных методов обучения, открытии новых образовательных направлений, расширении масштабов докторантуры и на широком применении на практике результатов наших научных работ.

— Как вы относитесь к вводимой в республике рейтинговой системы для вузов? Насколько, по-вашему, она объективно оценивает качество образования?

— Наш вуз попал в пятерку лучших в 2017 году, а в 2018-м мы даже были вторыми. Однако в последнем рейтинге институт опустился на 10 позицию. Лично для меня это означает, что конкуренция усилилась. Если раньше не все вузы понимали смысл таких соревнований, то теперь кажется, учебные заведения республики осознали, что с равнодушным отношением к уровню образования им не выйти в мир и не добиться признания.

— Узбекистан поставил перед собой грандиозную задачу — стать образовательным хабом Центральной Азии. Но многие узбекистанцы уезжают учиться за рубеж.

Также на повестке вопрос об отправке студентов на краткосрочные и долгосрочные стажировки и привлечении иностранных учащихся в наш институт. Если мы сделаем это, Узбекистан действительно сможет стать хабом. У нас есть потенциал.

— Действительно, задача важная и амбициозная. Для ее реализации разработана программа интернализации образования в каждом вузе. Необходимо укреплять двусторонние соглашения, совершенствовать навыки в университетах-партнерах и внедрять их передовой опыт у нас. Положительный эффект даст приглашение профессоров и преподавателей с лекциями для студентов и мастер-классами для педагогов, магистрантов и докторантов.

— Сколько сейчас иностранцев в институте Востоковедения?

— На данный момент у нас 43 студента. Есть стажеры из Китая, Японии, Кореи, которые приезжают по контрактам или по обмену. Они учат узбекский и русский языки.

— Ваше назначение дает надежду женщинам, которые хотят заниматься наукой. Они ждут, что в вузах будут созданы определенные условия, например, появятся помещения для мам с детьми. У вас такие предусмотрены?

— Конечно, в нашем регионе семья рассматривается как опора общества. Безусловно, роль женщины велика. В нашем институте среди выпускников много девушек, которые хотят поступить в докторантуру, совмещая семейную жизнь с научной деятельностью.

У нас много студентов с маленькими детьми. С ними установлено удаленное соединение, поэтому процесс подготовки происходит беспрерывно и полноценно.

Но в ближайшее время на территории института мы намерены оборудовать комнату матери и ребенка и социальные зоны. Эти пожелания включены в подготовленную заявку на реконструкцию здания. Такая практика начинается внедряться и в других вузах.

— Насколько совместимы понятия женщина-ректор и семейные обязанности? Успеваете ли вы справляться с управлением и домашними заботами?

— Мои дети уже выросли и нашли свое призвание, поэтому сейчас у меня больше возможностей (улыбается). Но и я когда-то прошла этот непростой путь. Тоже была невесткой, совмещая семейные хлопоты с учебой. Когда училась в аспирантуре, уже была матерью двоих детей, и не забывала о своих семейных обязанностях. Я старалась находить время и силы и для воспитания детей, и для научной работы. Многое зависит от атмосферы в семье. Вы можете сделать все, если ваши близкие поддерживают вас.

Большинство девушек считает, что семья должна им что-то делать, помогать. Для меня важнее то, что в моей семье довольны моими достижениями, что не против моей работы. Я очень благодарна своей свекрови, которая очень хотела, чтобы я была кандидатом наук. Она гордилась моими успехами, и это мотивировало меня. Но я не просила у кого-то помощи по дому, не нанимала няни для детей, а всегда старалась все свои женские обязанности выполнять сама. Теперь мои дочь и невестка делают то же самое.

— Признают ли мужчины женщин-руководителей и не сложно ли с ними работать?

— В этом процессе все строится на сотрудничестве. Конечно, у меня есть свои принципы, но я предпочитаю работать в команде не в качестве руководителя, а в качестве одного из ее членов. У нас в коллективе демократическая система, а не авторитарная. Я отношусь к своим наставникам и учителям, как к родителям, к своим сверстникам, как к друзьям, к младшим по возрасту — как к сестре или брату.

— Вы активны в социальных сетях?

— Конечно, у меня есть страницы в Facebook и Telegram, даже своя виртуальная приёмная, так что студенты могут связаться со мной в любое время.

— Что для Вас самое большое достижение?

— Я воспринимаю наш вуз, как свою вторую семью, а студентов - как собственных детей. Родители радуются успехам сыновей и дочерей, а я горжусь достижениями наших студентов.