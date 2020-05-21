Как поступить в российский вуз на удаленке - ответ проректора

Онлайн-тестирование для поступления в российский вуз могут пройти желающие из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Молдовы.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Пандемия внесла свои коррективы в жизненный уклад, научив нас иному подходу к распределению собственного времени, работе и обучению. Изменился подход к организации всех процессов, в том числе и образовательных. Вузы начали перекраивать свои программы на дистанционный лад, в интересах тех студентов, которые прибывают на учебу из-за рубежа. Появились и возможности проверить свои знания онлайн перед поступлением, а далее - дистанционно сдать документы и пройти необходимое тестирование.

О том, как стать студентом в условиях карантина рассказала редакции Sputnik Узбекистан проректор по международной деятельности Марийского государственного университета Ирина Петрова.

Сейчас в вузе учатся 220 узбекистанцев, 60 из них заканчивают первый курс. Большая часть ребят с введением карантинных мер отправилась домой и обучаются дистанционно.

Нужно отметить, что примерно четверть студентов получают образование за счет бюджета РФ, остальные - на договорной основе. Самыми популярными направлениями среди ребят из Узбекистана, по словам Ирины Петровой, являются медицина и технические факультеты.

МарГУ Студенты из Узбекистана обучаются в МарГУ

"Наблюдается неуклонный ежегодный рост студентов из Узбекистана: 5 лет назад мы приняли на первый курс 17 человек, а в прошлом году первокурсников и обучающихся подготовительного отделения было уже 68 человек," - рассказала проректор МарГУ.

МарГУ Слева - Обидов Шохрухбек, студент 5 курса медицинского факультета, участник Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии, в которой команда МАРГУ заняла первое место в одной из номинаций.

Сейчас в вузе разработана онлайн-площадка, где каждый может попробовать собственные силы, определиться с направлением, которое интересует. МарГУ предлагает потенциальным студентам пройти бесплатное тестирование.

При положительном результате тестирования абитуриент получит рекомендательное письмо для поступления в университет. Вуз всегда остается на связи, чтобы предоставлять необходимые инструкции по дальнейшим действиям будущих студентов.

"Этот онлайн-продукт создан специально для того, чтобы коронавирус никаким образом не спутал планы ребят, которые действительно планировали обучаться в России", - добавила Петрова.

На тот случай, если из-за коронавируса границы останутся закрыты, вуз предлагает альтернативные варианты обучения для иностранных студентов в 2020 году.

"В нашем университете разработан и, что самое главное, реализуется способ дистанционного обучения. Конечно, мы надеемся, что ситуация урегулируется как можно быстрее, но те абитуриенты, которые пройдут собеседование, онлайн-тестирование и вступительные испытания, которые также, возможно, будут проводиться дистанционно, те, кто получит статус студента университета, до момента открытия границ будут обучаться дистанционно", - резюмировала проректор по международной деятельности МарГУ Ирина Петрова.

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Онлайн-тестирование для поступления в российский вуз могут пройти желающие из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Молдовы.