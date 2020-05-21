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Как поступить в российский вуз на удаленке - ответ проректора

© CC0 / Unsplash / Helloquence
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200521/14179616/Kak-postupit-v-rossiyskiy-vuz-na-udalenke---otvet-prorektora.html

Онлайн-тестирование для поступления в российский вуз могут пройти желающие из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Молдовы.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Пандемия внесла свои коррективы в жизненный уклад, научив нас иному подходу к распределению собственного времени, работе и обучению. Изменился подход к организации всех процессов, в том числе и образовательных. Вузы начали перекраивать свои программы на дистанционный лад, в интересах тех студентов, которые прибывают на учебу из-за рубежа. Появились и возможности проверить свои знания онлайн перед поступлением, а далее - дистанционно сдать документы и пройти необходимое тестирование.

Вид на здание Российского университета дружбы народов (РУДН)
© Sputnik / Григорий Сысоев
Ведущий российский вуз открывает свое представительство в Узбекистане

О том, как стать студентом в условиях карантина рассказала редакции Sputnik Узбекистан проректор по международной деятельности Марийского государственного университета Ирина Петрова.

Сейчас в вузе учатся 220 узбекистанцев, 60 из них заканчивают первый курс. Большая часть ребят с введением карантинных мер отправилась домой и обучаются дистанционно.

Нужно отметить, что примерно четверть студентов получают образование за счет бюджета РФ, остальные - на договорной основе. Самыми популярными направлениями среди ребят из Узбекистана, по словам Ирины Петровой, являются медицина и технические факультеты.

Студенты из Узбекистана обучаются в МарГУ
МарГУ
Студенты из Узбекистана обучаются в МарГУ
"Наблюдается неуклонный ежегодный рост студентов из Узбекистана: 5 лет назад мы приняли на первый курс 17 человек, а в прошлом году первокурсников и обучающихся подготовительного отделения было уже 68 человек," - рассказала проректор МарГУ. 
Слева - Обидов Шохрухбек, студент 5 курса медицинского факультета, участник Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии, в которой команда МАРГУ заняла первое место в одной из номинаций.
МарГУ
Слева - Обидов Шохрухбек, студент 5 курса медицинского факультета, участник Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии, в которой команда МАРГУ заняла первое место в одной из номинаций.

Сейчас в вузе разработана онлайн-площадка, где каждый может попробовать собственные силы, определиться с направлением, которое интересует. МарГУ предлагает потенциальным студентам пройти бесплатное тестирование.

При положительном результате тестирования абитуриент получит рекомендательное письмо для поступления в университет. Вуз всегда остается на связи, чтобы предоставлять необходимые инструкции по дальнейшим действиям будущих студентов.

"Этот онлайн-продукт создан специально для того, чтобы коронавирус никаким образом не спутал планы ребят, которые действительно планировали обучаться в России", - добавила Петрова.

На тот случай, если из-за коронавируса границы останутся закрыты, вуз предлагает альтернативные варианты обучения для иностранных студентов в 2020 году.

В хокимияте г. Ташкента прошла встреча с представителями Санкт-Петербургского университета ИТМО
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
В Ташкенте с рабочим визитом находится делегация ведущего российского вуза

"В нашем университете разработан и, что самое главное, реализуется способ дистанционного обучения. Конечно, мы надеемся, что ситуация урегулируется как можно быстрее, но те абитуриенты, которые пройдут собеседование, онлайн-тестирование и вступительные испытания, которые также, возможно, будут проводиться дистанционно, те, кто получит статус студента университета, до момента открытия границ будут обучаться дистанционно", - резюмировала проректор по международной деятельности МарГУ Ирина Петрова.

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Онлайн-тестирование для поступления в российский вуз могут пройти желающие из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Молдовы.

Теги:
Узбекистан, Россия, вузы, вступительные экзамены, поступление в университет, Образование



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