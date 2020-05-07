Российский вуз заявил о непричастности к образовательной деятельности в Термезе

В российском образовательном учреждении готовят опровержение в ответ на обвинение, размещенное на сайте Государственной инспекции по надзору за качеством образования в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Проректор Восточно-Европейского института Варвара Новикова в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан заявила о том, что у вуза нет представительств на территории Узбекистана.

Сейчас в образовательном учреждении готовят опровержение в ответ на обвинение, размещенное на сайте Государственной инспекции по надзору за качеством образования.

Напомним, сегодня утром в пресс-службе инспекции предупредили о том, данное образовательное учреждение осуществляет деятельность без лицензии. Оказывая услуги дистанционно, они не имеют соответствующей лицензии и их дипломы не признаются на территории Узбекистана.

Зарегистрированный на территории РФ Восточно-Европейский институт, якобы ведет образовательную деятельность в здании детской школы музыки, искусства и бахши № 22 города Термеза Сурхандарьинской области.

Помогают в продвижении услуг вуза, ряд консалтинговых организаций. В своих рекламных объявлениях они используют недостоверную информацию, вводя в заблуждение потенциальных студентов и их родителей.

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В Госинспекции отмечают, что в законе "Об образовании" установлена возможность получения образования с отрывом и без отрыва от производства (предусмотрены формы дневного, заочного и вечернего образования), но форма дистанционного образования этим законодательством не предусмотрена.