Заместители министров ЦА и России обсудили ситуацию в Афганистане

Стороны обменялись мнениями по текущей ситуации в Афганистане, актуальным вопросам регионального сотрудничества, а также взаимодействия на площадках международных организаций.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Заместители министров иностранных дел стран Центральной Азии и России провели заседание в режиме видеоконференцсвязи, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В дискуссии приняли участие заместители глав внешнеполитических ведомств Узбекистана – Илхом Неъматов, Казахстана – Марат Сыздыков, Кыргызстана – Нуран Ниязалиев, России – Андрей Руденко, Таджикистана – Зохир Саидзода, Туркменистана – Вепа Хаджиев.

Обсудили повестку дня предстоящей III Министерской встречи стран Центральной Азии и России.

Илхом Неъматов проинформировал коллег о мероприятиях и программах, реализуемых в республике по широкому празднованию 75-й годовщины Великой Победы над фашизмом.

Стороны подчеркнули важность продолжения тесной координации и взаимодействия уполномоченных ведомств сторон в предотвращении последствий коронавирусной пандемии, включая адресную помощь гражданам, находящимся на территориях стран СНГ.

Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в Афганистане, актуальным вопросам регионального сотрудничества, а также взаимодействия на площадках международных организаций.

Речь шла и о необходимости продолжения совместной работы по продвижению приоритетных проектов в области торгово-экономического сотрудничества, а также в транспортно-коммуникационной сфере.