Президент утвердил дату празднования Рамазан хайита — это 24 мая

Всем ответственным ведомствам и общественным организациям поручено обеспечить проведение праздника в соответствии с национальными и религиозными традициями и строгими требованиями карантина.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев подписал постановление, утверждающее дату празднования Рамазан хайита.

"Принимая во внимание решение Управления мусульман о совпадении в 2020 году первого дня Рамазан хайита с 24 мая (воскресенье), этот день будет отмечаться в стране как праздник", — отмечается в документе.

На хокимов областей и города Ташкента, Министерство по поддержки махалли и семьи, совет Министров Каракалпакстана, комитеты по делам религий при Кабинете Министров и общественные организации было возложено обязательство по осуществлению соответствующих мер, связанных с празднованием Рамазан хайита согласно религиозным и национальным традициям узбекского народа.

Во время проведения праздника ответственным лицам настоятельно рекомендовано предпринять все необходимые меры для соблюдения санитарно-профилактических норм карантина.

Как помогают мигрантам в Рамадан в Москве >>

Напомним, что в этом году священный месяц Рамазан было рекомендовано провести дома в кругу родных и близких, строго соблюдая все правила карантина.

Ранее Управление мусульман Узбекистана призвало совершать таравих-намазы и хатм Корана в домашних условиях и не проводить коллективные ифтары.