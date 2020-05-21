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Один из куполов мечети Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа

Президент утвердил дату празднования Рамазан хайита — это 24 мая

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200521/14184715/Prezident-utverdil-datu-prazdnovaniya-Ramazan-khayita--eto-24-maya.html

Всем ответственным ведомствам и общественным организациям поручено обеспечить проведение праздника в соответствии с национальными и религиозными традициями и строгими требованиями карантина.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев подписал постановление, утверждающее дату празднования Рамазан хайита. 

Календарь молитв в священный месяц Рамазан (Рамадан)
© Sputnik /
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"Принимая во внимание решение Управления мусульман о совпадении в 2020 году первого дня Рамазан хайита с 24 мая (воскресенье), этот день будет отмечаться в стране как праздник", — отмечается в документе.

На хокимов областей и города Ташкента, Министерство по поддержки махалли и семьи, совет Министров Каракалпакстана, комитеты по делам религий при Кабинете Министров и общественные организации было возложено обязательство по осуществлению соответствующих мер, связанных с празднованием Рамазан хайита согласно религиозным и национальным традициям узбекского народа.

Во время проведения праздника ответственным лицам настоятельно рекомендовано предпринять все необходимые меры для соблюдения санитарно-профилактических норм карантина.

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Напомним, что в этом году священный месяц Рамазан было рекомендовано провести дома в кругу родных и близких, строго соблюдая все правила карантина.

Ранее Управление мусульман Узбекистана призвало совершать таравих-намазы и хатм Корана в домашних условиях и не проводить коллективные ифтары.

Теги:
праздник, рамазан хайит, Шавкат Мирзиёев



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