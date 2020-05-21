В преддверии Рамазан хайита президент помиловал 258 заключенных

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Глава республики Шавкат Миризёев помиловал 258 человек, отбывающих наказание в местах лишения свободы, которые "чистосердечно раскаялись в содеянном и твердо встали на путь исправления".

Об этом сообщает УзА.

Из числа помилованных 16 лиц полностью освобождаются от отбывания наказания, 101 лицо — от отбывания наказания условно-досрочно. Также наказание 24 лиц будет заменено более мягким, тюремные сроки 117 лиц будут сокращены.

Отмечается, что среди помилованных есть семь мужчин старше 60 лет, одна женщина, семь иностранных граждан. Кроме того, акта милосердия со стороны президента удостоились 164 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.

Ответственным ведомствам поручено оказать содействие в социальной адаптации помилованных. Их рекомендуется привлечь к полезному труду, наставить на путь избрания здорового образа жизни и занятия достойного места в обществе.

В начале марта в связи с Международным женским днем президент Узбекистана также помиловал 83 женщины, из которых 58 вышли на волю, еще 25 получили меньшие сроки. Семеро из помилованных были гражданками других государств.