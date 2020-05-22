Зироат Мирзиёева с дочерью навестила эвакуированных жителей Сырдарьи

Она поинтересовалась самочувствием и условиями в местах временного проживания тех людей, который пострадали от наводнения.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева вместе с дочерью Саидой посетила места чрезвычайного происшествия на Сардобинском водохранилище и встретилась с местными жителями, сообщает фонд Zamin.

Telegram Зироат Мирзиёева с дочерью Саидой навестила жителей Сырдарьинской области

"Со стороны легко говорить: не отчаивайтесь, эти дни останутся позади! Но лишь вы сами знаете о том, что творится в вашей душе! Вы экономили на себе и поднимали дома, дабы ваши сыновья обрели жилища. Отказывая себе в обновках, копили дочерям приданое. Нам все известно, мы все видели, слышали. Очень хотелось навестить вас накануне Хайита − священного праздника, поддержать хотя бы добрым словом. Давайте помолимся в эти почитаемые дни и попросим благое. Да останутся позади эти бедствия и трудности. Пусть каждый из вас живет в кругу своей семьи в спокойствии и здравии. Даст Аллах, все будет хорошо. Мы с вами. Весь народ Узбекистана с вами! С вами наш президент!" – сказала Зироат Мирзиёева.

Фонд «Zamin» Зироат Мирзиёева посетила жителей Сырдарьинской области, эвакуированных из зоны бедствия

В ходе визита было объявлено о совместном социальном проекте фонда Zamin и Федерации профсоюзов Узбекистана для поддержки семей из 11 пострадавших махаллей Сардобинского, Акалтынского и Мирзаабадского районов.

Telegram Зироат Мирзиёева с дочерью Саидой навестила жителей Сырдарьинской области

В период восстановления затопленных районов люди старше 60 лет получат бесплатное десятидневное лечение в санаториях и зонах отдыха в городе Ташкенте, Ташкентской, Сырдарьинской и Джизакской областях, а дети в возрасте от 7 до 14 лет отдохнут на безвозмездной основе в летних оздоровительных лагерях.

Telegram Зироат Мирзиёева с дочерью Саидой навестила жителей Сырдарьинской области

Напомним, 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. Были затоплены несколько населенных пунктов, разрушены и повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья. Пострадали даже южные районы Казахстана.

Жертвами стихии стали шесть человек (две женщины и четверо мужчин), еще один числится пропавшим без вести.

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Следственным управлением Службы государственной безопасности Узбекистана были возбуждены уголовные дела по статьям "Должностная халатность" и "Нарушение правил безопасности при проведении горных работ, строительства или взрывных работ" УК РУз.

Следователи прорабатывают четыре версии случившегося: ошибки проектирования, несоблюдение строительных норм и правил, ошибки процесса эксплуатации и стихийное бедствие.