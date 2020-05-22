В Самаркандской области для въезда полностью закрыли один из городов

В частности, в Джуме перекрыто движение на пяти главных дорогах, которые связывают территорию с другими районами и городами, такие как въездные автотрассы 4Р-46а и 4Р-46.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Город Джума Самаркандской области полностью закрыли для въезда транспортных средств, сообщают в хокимияте.

"Это делается для защиты жизни и здоровья граждан и предотвращения распространения коронавирусной инфекции по приказу хокима района Ш. Худайбердиева", - говорится в информации.

Однако при этом не сообщается, послужило причиной к такому нововведению.

В частности, в Джуме закрыли пять главных дорог, которые связывают территорию с другими районами и городами, такие как въездные автотрассы 4Р-46а и 4Р-46.

Центр экстренной медицинской помощи в Самарканде закрыт на карантин >>

Напомним, вчера у пациентов и медперсонала Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи была обнаружена коронавирусная инфекция, в связи с чем деятельность учреждения была приостановлена.

В Узбекистане зафиксировано 2 967 случаев заражения опасным вирусом.

На лечении в инфекционных учреждениях республики находятся 544 пациента с диагнозом коронавирус. Общее число победивших болезнь, по данными Минздрава, составляет 2 407 человек.