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Дорожный знак с надписью Карантин

В Самаркандской области для въезда полностью закрыли один из городов

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (501)
138710
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200522/14186240/V-Samarkandskoy-oblasti-dlya-vezda-polnostyu-zakryli-odin-iz-gorodov.html

В частности, в Джуме перекрыто движение на пяти главных дорогах, которые связывают территорию с другими районами и городами, такие как въездные автотрассы  4Р-46а и 4Р-46.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Город Джума Самаркандской области полностью закрыли для въезда транспортных средств, сообщают в хокимияте.

"Это делается для защиты жизни и здоровья граждан и предотвращения распространения коронавирусной инфекции  по приказу хокима района Ш. Худайбердиева", - говорится в информации.

Однако при этом не сообщается, послужило причиной к такому нововведению.

В частности, в Джуме закрыли пять главных дорог, которые связывают территорию с другими районами и городами, такие как въездные автотрассы  4Р-46а и 4Р-46.

Центр экстренной медицинской помощи в Самарканде закрыт на карантин >>

Напомним, вчера у пациентов и медперсонала Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи была обнаружена коронавирусная инфекция, в связи с чем деятельность учреждения была приостановлена.

В Узбекистане зафиксировано 2 967 случаев заражения опасным вирусом.

На лечении в инфекционных учреждениях республики находятся 544 пациента с диагнозом коронавирус.  Общее число победивших болезнь, по данными Минздрава, составляет 2 407 человек.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (501)
Теги:
транспорт, коронавирус, Карантин, Самарканд, Самарканд, Узбекистан, Узбекистан



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