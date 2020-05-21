Центр экстренной медицинской помощи в Самарканде закрыт на карантин

Самаркандцам будет оказана временная неотложная помощь и предоставлены медицинские услуги в других больницах. Смотрите полный список.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. У пациентов и медперсонала Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи была обнаружена коронавирусная инфекция, в связи с чем деятельность учреждения была приостановлена.

По сообщению Самаркандского областного управления здравоохранения, 67 пациентов, проходивших лечение в центре, были переведены в Самаркандский филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра травматологии и ортопедии.

"В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия медицинский центр был закрыт для тщательной дезинфекции", - говорится в сообщении.

До возобновления работы Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи самаркандцам будет оказана временная неотложная помощь и предоставлены медицинские услуги в нижеследующих больницах:

- Самаркандском филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра травматологии и ортопедии – травматология и нейрохирургия (с реанимацией);

- 2-й клинике СамМИ – хирургия, урология, гинекология, ЛОР, педиатрия, терапия и реанимация;

- в Самаркандском городском медицинском объединении – Медицинская служба комбустиологии (ожоги);

- областном многопрофильном медицинском центре – токсикология и служба ЭКД.

Помимо этого, граждане, имевшие первичный контакт с пациентами с коронавирусной инфекцией будут помещены в областной кардиологический диспансер, областной центр реабилитации и протезирования лиц с инвалидностью, а также в областную глазную больницу.

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Напомним, 27 марта текущего года Самарканд закрыл границы для въезда в город на все виды транспорта в связи с пандемией коронавируса.