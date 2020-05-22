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Турция направила Узбекистану гуманитарный груз

© AFP 2018 / OZAN KOSE
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (501)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200522/14186958/Turtsiya-napravila-Uzbekistanu-gumanitarnyy-gruz.html

Хотя Турция еще не полностью обеспечила собственные потребности в аппаратах ИВЛ, она, как братская страна, предоставила соответствующую партию медтехники Узбекистану.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Турция направила Узбекистану гуманитарный груз, сообщает "Дунё".

Партия гуманитарной помощи состоит из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) турецкого производства.

Начальник главного управления международных связей Минздрава Турции профессор Селами Кылыч подчеркнул, что хотя Турция еще не полностью обеспечила собственные потребности в таких аппаратах, она, как братская страна, предоставила соответствующую партию медтехники Узбекистану.

"Прототип аппарата ИВЛ был разработан совместными усилиями инженеров четырех крупных компаний Турции - Arçelik, ASELSAN, Baykar Makine и Biosys. Первые 100 аппаратов ИВЛ были переданы общегородской больнице в районе Башакшехир Стамбула", — сообщил он.

Напомним, ранее Турция открыла границы для узбекистанцев, посещающих страну с целью лечения в медицинских учреждениях.

Турция открыла границы для узбекистанцев, планирующих лечение >>

В перечень услуг, которыми могут воспользоваться больные, войдут: ортопедия, травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, глазные заболевания, кардиология, онкология, нейрохирургия, гематология, репродуктивная терапия, трансплантация органов и костного мозга.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (501)
Теги:
медицинское оборудование, Медицина, гуманитарная помощь, лечение, Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан, Турция, Турция



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