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Одна из улиц Ташкента

Небывалая жара ждет узбекистанцев в выходные

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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65320
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200522/14190134/Nebyvalaya-zhara-zhdet-uzbekistantsev-v-vykhodnye.html

Температура на 4-6 градусов превысит среднемноголетние значения и будет близка к температуре, наблюдавшейся в эти дни в самые теплые годы.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. В эти выходные в Узбекистан придет небывалая жара, информирует Узгидромет.

"По территории республики ожидается солнечная погода. Столбик термометра в дневные часы поднимется до отметки 35-37 градусов. По северу, пустынной зоне и югу республики будет еще теплее - до 38-40 градусов", - говорится в сообщении.

Оказывается, такая температура на 4-6 градусов превысит среднемноголетние значения и будет близка к температуре, наблюдавшейся в эти дни в самые теплые годы.

В Ташкенте ожидается сильный ветер - обращение хокимията >>

Напомним, в последние дни на Ташкент надвигались тучи, сильный ветер и дожди.

Теги:
жара, Узбекистан, Узбекистан, погода



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