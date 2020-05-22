Небывалая жара ждет узбекистанцев в выходные

Температура на 4-6 градусов превысит среднемноголетние значения и будет близка к температуре, наблюдавшейся в эти дни в самые теплые годы.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. В эти выходные в Узбекистан придет небывалая жара, информирует Узгидромет.

"По территории республики ожидается солнечная погода. Столбик термометра в дневные часы поднимется до отметки 35-37 градусов. По северу, пустынной зоне и югу республики будет еще теплее - до 38-40 градусов", - говорится в сообщении.

Оказывается, такая температура на 4-6 градусов превысит среднемноголетние значения и будет близка к температуре, наблюдавшейся в эти дни в самые теплые годы.

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Напомним, в последние дни на Ташкент надвигались тучи, сильный ветер и дожди.