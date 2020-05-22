Мусульмане в России проведут Ураза-байрам дома

В этом году праздник, который традиционно сопровождается коллективной молитвой правоверных мусульман, пройдет в мечетях без прихожан.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Главы централизованных исламских управлений России поддержали просьбу президента страны Владимира Путина провести один из главных мусульманских праздников Ураза-байрам дома.

"Владимир Путин в своем выступлении подчеркнул, что этот призыв поддерживают и священнослужители, и он совершенно прав. Мы, исламские деятели, изначально, с началом карантинных мер, объяснили единоверцам, что мечети будут временно закрыты. Молитвы лучше всего совершать дома. Ураза-байрам также призываем встретить в домашнем режиме", — сказал РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Он отметил, что на протяжении месяца поста Рамадан духовными управлениями и муфтиями были организованы богослужения и проповеди, которые проходят в онлайн-режиме. Практика, по его словам, распространилась на всю Россию. Верующие отнеслись к такому варианту с пониманием.

Аляутдинов также выразил надежду, что со временем мечети откроют свои двери прихожанам.

"В молитвах мы обращались и обращаемся к Всевышнему о скором избавлении от пандемии, терпении и стойкости", — отметил муфтий.

Напомним, в пятницу в Управлении мусульман Узбекистана сообщили об отмене коллективного праздничного намаза в честь окончания священного месяца Рамазан. Молитву рекомендуется прочесть дома. Традиционное посещение больных, пожилых следует осуществлять в соответствии с требованиями карантина.