18:49 22 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Внутреннее убранство Московской соборной мечети

Мусульмане в России проведут Ураза-байрам дома

© Sputnik / Александр Вильф
Общество
Получить короткую ссылку
46 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200522/14192820/Musulmane-v-Rossii-provedut-Uraza-bayram-doma.html

В этом году праздник, который традиционно сопровождается коллективной молитвой правоверных мусульман, пройдет в мечетях без прихожан.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Главы централизованных исламских управлений России поддержали просьбу президента страны Владимира Путина провести один из главных мусульманских праздников Ураза-байрам дома.

"Владимир Путин в своем выступлении подчеркнул, что этот призыв поддерживают и священнослужители, и он совершенно прав. Мы, исламские деятели, изначально, с началом карантинных мер, объяснили единоверцам, что мечети будут временно закрыты. Молитвы лучше всего совершать дома. Ураза-байрам также призываем встретить в домашнем режиме", — сказал РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Он отметил, что на протяжении месяца поста Рамадан духовными управлениями и муфтиями были организованы богослужения и проповеди, которые проходят в онлайн-режиме. Практика, по его словам, распространилась на всю Россию. Верующие отнеслись к такому варианту с пониманием.

Праздничный намаз
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане отменен праздничный намаз к окончанию Рамазана
Аляутдинов также выразил надежду, что со временем мечети откроют свои двери прихожанам.

"В молитвах мы обращались и обращаемся к Всевышнему о скором избавлении от пандемии, терпении и стойкости", — отметил муфтий.

Напомним, в пятницу в Управлении мусульман Узбекистана сообщили об отмене коллективного праздничного намаза в честь окончания священного месяца Рамазан. Молитву рекомендуется прочесть дома. Традиционное посещение больных, пожилых следует осуществлять в соответствии с требованиями карантина.

Теги:
коронавирус, пандемия, религия, ислам, мусульмане, Москва, Россия, Рамадан, Ураза-байрам



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Озод Шарафиддинов
Духовность и культура: как выглядит Аллея литераторов в Ташкенте - фотолента
Помощь от США: первые 50 американских аппаратов ИВЛ доставлены в Россию
Искренний жест: в Россию доставлены первые 50 американских аппаратов ИВЛ — видео
Результаты опроса ЦЭИР по поводу вступления Узбекистана в ЕАЭС и ВТО
ЕАЭС и ВТО: что приобретет и потеряет Узбекистан — итоги опроса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться