В Ташкенте наградили учителей за участие в проекте "Online-maktab"

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Ташкента наградили учителей, участвовавших в проекте "Online-maktab" во время карантина, сообщили в пресс-службе Министерства народного образования.
Съемки уроков для школьников проходили в президентской школе с 22 апреля по 8 мая. Всего сняли 1646 телеуроков, они транслировались одновременно на трех телеканалах, в интернете.
В МНО позаботились также о содержательном досуге учителей - для них организовали психологические тренинги и спортивные состязания.
"Вклад учителей в непрерывность образования в период пандемии является настоящим примером героизма и самоотверженности," - отметил участвовавший на встрече министр народного образования Шерзод Шерматов.
Самых инициативных учителей, активно участвующих во втором этапе онлайн-проекта, наградили нагрудными знаками.
Напомним, на этой неделе министр народного образования Шерзод Шерматов заявил об отмене итоговых экзаменов в общеобразовательных школах Узбекистана в этом учебном году из-за коронавируса.
По его словам, школам, в качестве исключения, рекомендуется выставить итоговые оценки ученикам, основываясь на оценках успеваемости за три четверти учебного года.