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В Ташкента наградили учителей, участвовавших в проекте Online-maktab

В Ташкенте наградили учителей за участие в проекте "Online-maktab"

Пресс-служба МНО
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200523/14196268/V-Tashkente-nagradili-uchiteley-za-uchastie-v-proekte-Online-maktab.html

В МНО позаботились также о содержательном досуге учителей - для них организовали психологические тренинги и спортивные состязания.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Ташкента наградили учителей, участвовавших в проекте "Online-maktab" во время карантина, сообщили в пресс-службе Министерства народного образования.

Дети за компьютером
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Съемки уроков для школьников проходили в президентской школе с 22 апреля по 8 мая. Всего сняли 1646 телеуроков, они транслировались одновременно на трех телеканалах, в интернете. 

В МНО позаботились также о содержательном досуге учителей - для них организовали психологические тренинги и спортивные состязания.

"Вклад учителей в непрерывность образования в период пандемии является настоящим примером героизма и самоотверженности," - отметил участвовавший на встрече министр народного образования Шерзод Шерматов.

Самых инициативных учителей, активно участвующих во втором этапе онлайн-проекта, наградили нагрудными знаками.

Напомним, на этой неделе министр народного образования Шерзод Шерматов заявил об отмене итоговых экзаменов в общеобразовательных школах Узбекистана в этом учебном году из-за коронавируса.

По его словам, школам, в качестве исключения, рекомендуется выставить итоговые оценки ученикам, основываясь на оценках успеваемости за три четверти учебного года.

Теги:
Образование, онлайн, школа, президентская школа, Министерство народного образования Узбекистана



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