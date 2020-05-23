В Ташкенте наградили учителей за участие в проекте "Online-maktab"

В МНО позаботились также о содержательном досуге учителей - для них организовали психологические тренинги и спортивные состязания.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Ташкента наградили учителей, участвовавших в проекте "Online-maktab" во время карантина, сообщили в пресс-службе Министерства народного образования.

Съемки уроков для школьников проходили в президентской школе с 22 апреля по 8 мая. Всего сняли 1646 телеуроков, они транслировались одновременно на трех телеканалах, в интернете.

В МНО позаботились также о содержательном досуге учителей - для них организовали психологические тренинги и спортивные состязания.

"Вклад учителей в непрерывность образования в период пандемии является настоящим примером героизма и самоотверженности," - отметил участвовавший на встрече министр народного образования Шерзод Шерматов.

Самых инициативных учителей, активно участвующих во втором этапе онлайн-проекта, наградили нагрудными знаками.

Напомним, на этой неделе министр народного образования Шерзод Шерматов заявил об отмене итоговых экзаменов в общеобразовательных школах Узбекистана в этом учебном году из-за коронавируса.

По его словам, школам, в качестве исключения, рекомендуется выставить итоговые оценки ученикам, основываясь на оценках успеваемости за три четверти учебного года.