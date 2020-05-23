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Рынок в Ташкенте

На рынке "Урикзор" в Ташкенте выявили заражение COVID-19

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Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (507)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200523/14196945/Na-rynke-Urikzor-v-Tashkente-vyyavili-zarazhenie-COVID-19.html

В настоящий момент 789 работников комплекса сдали тесты, все лица, контактировавшие с заболевшим, помещены в карантин.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Массовое тестирование работников рынков и торговых комплексов на коронавирус COVID-19 решено провести после того, как инфекция была выявлена на столичном рынке "Урикзор", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

© Sputnik / Валерий Мельников
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Оптовый рынок "Урикзор" закрыли после того, как у одного из продавцов был выявлен коронавирус. В настоящий момент 789 работников комплекса сдали тесты, все лица, контактировавшие с заболевшим, помещены в карантин.

В Узбекистане до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина. С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов.

С понедельника восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (507)
Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Ташкент, коронавирус, Карантин, рынок



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