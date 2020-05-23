На рынке "Урикзор" в Ташкенте выявили заражение COVID-19

В настоящий момент 789 работников комплекса сдали тесты, все лица, контактировавшие с заболевшим, помещены в карантин.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Массовое тестирование работников рынков и торговых комплексов на коронавирус COVID-19 решено провести после того, как инфекция была выявлена на столичном рынке "Урикзор", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Оптовый рынок "Урикзор" закрыли после того, как у одного из продавцов был выявлен коронавирус. В настоящий момент 789 работников комплекса сдали тесты, все лица, контактировавшие с заболевшим, помещены в карантин.

В Узбекистане до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина. С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов.

С понедельника восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны.