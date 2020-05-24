Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с праздником Рамазан хайит

По словам президента, в нынешнем году в этот священный период особенно ярко проявились такие благородные качества узбекского народа, как стойкость, доброта, неравнодушие и стремление к духовному очищению.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана со священным праздником Рамазан хайит.

"Искренне, от всего сердца поздравляю вас, всех мусульман нашей страны, почтенных отцов и матерей, братьев и сестер, энергичную молодежь, весь наш народ со священным праздником Рамазан хайит и выражаю вам свои наилучшие пожелания", — говорится в сообщении президента.

Мирзиёев отметил, что священный месяц Рамазан издревле занимает особое место в духовной жизни мусульманского общества. Это — период совершения добрых дел, проявления щедрости и милосердия.

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Однако в этом году в условиях пандемии COVID-19 узбекский народ проявил эти качества особенно ярко, подчеркнул глава государства.

"В условиях пандемии коронавируса, различных испытаний и стихийных бедствий, которые нам пришлось пережить, наш мужественный и стойкий народ, не отчаиваясь, следуя божественному наставлению "Аллах благоволит к тому, кто терпелив и стоек духом", показал высочайший пример гуманизма, единства и сплоченности, что получило признание мирового сообщества. И мы вправе этим гордиться", — заявил президент.

Мирзиёев выразил благодарность щедрым и отзывчивым предпринимателям и фермерам, всем соотечественникам разных профессий и возраста, которые с пониманием отнеслись к тому, что в этом году из-за карантина пришлось внести изменения в формат празднования Рамазана, и в настоящее время принимают активное участие в общенародном движении “Доброта и поддержка”.

Полное обращение главы государства к гражданам республики можно прочитать здесь.

Напомним, что в этом году священный месяц Рамазан было рекомендовано провести дома в кругу родных и близких, строго соблюдая все правила карантина.

Ранее Управление мусульман Узбекистана призвало совершать таравих-намазы и хатм Корана в домашних условиях и не проводить коллективные ифтары.