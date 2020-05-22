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Праздничный намаз

В Узбекистане отменен праздничный намаз к окончанию Рамазана

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200522/14187088/V-Uzbekistane-otmenen-prazdnichnyj-namaz-k-okonchaniyu-Ramazana.html

Молитву рекомендуется прочесть дома. Традиционное посещение больных, пожилых — осуществлять в соответствии с требованиями карантина.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В Узбекистане из-за пандемии коронавируса отменен коллективный праздничный намаз в честь окончания священного месяца Рамазан. Об этом говорится в заявлении Совета улемов Управления мусульман республики.

Молитву рекомендуется прочесть дома. Традиционное посещение больных, пожилых — осуществлять в соответствии с требованиями карантина.

Напомним, в четверг президент Шавкат Мирзиёев утвердил дату празднования Рамазан хайита — это 24 мая.  

На хокимов областей и города Ташкента, Министерство по поддержки махалли и семьи, совет Министров Каракалпакстана, комитеты по делам религий при Кабмине и общественные организации возложено обязательство по осуществлению соответствующих мер, связанных с празднованием Рамазан хайита согласно религиозным и национальным традициям узбекского народа.

Во время проведения праздника ответственным лицам настоятельно рекомендовано предпринять все необходимые меры для соблюдения санитарно-профилактических норм карантина.

Теги:
рамазан хайит, намаз, Узбекистан



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