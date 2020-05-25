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Минздрав Узбекистана не исключает возврата к жесткому карантину

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (510)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200525/14205429/Minzdrav-Uzbekistana-ne-isklyuchaet-vozvrata-k-zhestkomu-karantinu.html

Так как население уже не в полной мере соблюдает карантинные правила, есть вероятность распространения вируса.

ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. Власти Узбекистана могут вернуться к условиям жесткого карантина, если число инфицированных коронавирусом COVID-19 будет расти, заявил первый заместитель министра здравоохранения Баходир Юсупалиев, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Если уровень заболеваемости продолжит расти в таком темпе, мы вернемся к жесткому карантину", - сказал Юсупалиев.

По его словам, в последнее время в Узбекистане ежедневно фиксируется до 60 новых случаев заражения. Так как население уже не в полной мере соблюдает карантинные правила, есть вероятность распространения вируса и ситуация может измениться за миг.

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"Следует признать, что коронавирус больше выявляется среди тех, кто работает", - добавил Юсупалиев.

Он также отметил, что к осени может наблюдаться еще одна волна коронавируса.

Напомним, количество заболевших коронавирусом в республике достигло 3 180 человек. На данный момент от COVID-19 в стране выздоровели 2 565 человек, 602 пациента остаются на лечении, из них 3 — в тяжелом состоянии.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (510)
Теги:
Минздрав Узбекистана, коронавирус, Карантин, Узбекистан, Узбекистан



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