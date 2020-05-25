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Лаборатория для тестирования на коронавирус

У сотрудника столичного управления "Ипотека-банк" обнаружили COVID-19

© Sputnik / Павел Кононов
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200525/14207859/U-sotrudnika-stolichnogo-upravleniya-Ipoteka-bank-obnaruzhili-COVID-19.html

Сейчас составляется полный список всех, кто мог бы с ним контактировать. Члены его семьи и некоторые коллеги, общавшиеся с ним, уже помещены на карантин.

ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. У одного из работников головного офиса "Ипотека-банк" в Ташкенте обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщают в Минздраве республики. 

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Сотрудники ГНК прошли тестирование на COVID-19 – результаты отрицательные

По информации ведомства, за последние 20 дней ни заболевший, ни члены его семьи не контактировали ни с кем, даже с соседями. Родных заразившегося сотрудника, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, поместили на карантин.

Его коллеги были также помещены на 14-дневный карантин. Остальные сотрудники банка прошли медицинский контроль по адресам проживания. Образцы были получены для лабораторного анализа от всех, кто общался с пациентом.

В здании самого банка была проведена тщательная дезинфекция. 

Ранее COVID-19 обнаружили у одного из сотрудников Государственного налогового комитета, после чего массовое тестирование было проведено у всех сотрудников Центрального аппарата ведомства. Однако результаты, к счастью, оказались отрицательными.

Минздрав просит граждан соблюдать меры предосторожности и следовать следующим правилам: воздерживаться от рукопожатий и объятий, не собираться в общественных местах, соблюдать правила гигиены и носить средства индивидуальной защиты (маски). 

Теги:
коронавирус, АКИб "Ипотека-банк"



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