У сотрудника столичного управления "Ипотека-банк" обнаружили COVID-19

Сейчас составляется полный список всех, кто мог бы с ним контактировать. Члены его семьи и некоторые коллеги, общавшиеся с ним, уже помещены на карантин.

ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. У одного из работников головного офиса "Ипотека-банк" в Ташкенте обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщают в Минздраве республики.

По информации ведомства, за последние 20 дней ни заболевший, ни члены его семьи не контактировали ни с кем, даже с соседями. Родных заразившегося сотрудника, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, поместили на карантин.

Его коллеги были также помещены на 14-дневный карантин. Остальные сотрудники банка прошли медицинский контроль по адресам проживания. Образцы были получены для лабораторного анализа от всех, кто общался с пациентом.

В здании самого банка была проведена тщательная дезинфекция.

Ранее COVID-19 обнаружили у одного из сотрудников Государственного налогового комитета, после чего массовое тестирование было проведено у всех сотрудников Центрального аппарата ведомства. Однако результаты, к счастью, оказались отрицательными.

Минздрав просит граждан соблюдать меры предосторожности и следовать следующим правилам: воздерживаться от рукопожатий и объятий, не собираться в общественных местах, соблюдать правила гигиены и носить средства индивидуальной защиты (маски).