У сотрудника столичного управления "Ипотека-банк" обнаружили COVID-19

ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. У одного из работников головного офиса "Ипотека-банк" в Ташкенте обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщают в Минздраве республики.
По информации ведомства, за последние 20 дней ни заболевший, ни члены его семьи не контактировали ни с кем, даже с соседями. Родных заразившегося сотрудника, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, поместили на карантин.
Его коллеги были также помещены на 14-дневный карантин. Остальные сотрудники банка прошли медицинский контроль по адресам проживания. Образцы были получены для лабораторного анализа от всех, кто общался с пациентом.
В здании самого банка была проведена тщательная дезинфекция.
Ранее COVID-19 обнаружили у одного из сотрудников Государственного налогового комитета, после чего массовое тестирование было проведено у всех сотрудников Центрального аппарата ведомства. Однако результаты, к счастью, оказались отрицательными.
Минздрав просит граждан соблюдать меры предосторожности и следовать следующим правилам: воздерживаться от рукопожатий и объятий, не собираться в общественных местах, соблюдать правила гигиены и носить средства индивидуальной защиты (маски).