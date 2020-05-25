Восстановительные работы после стихии в Бухарской области скоро завершатся

Всего было отремонтировано свыше 24 тысяч домов, более 400 образовательных, 81 медицинское и 88 иных учреждений.

ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. Работы по ликвидации, восстановлению и благоустройству Каракульского, Жондорского и Алатского районов Бухарской области после сильного урагана близятся к завершению.

Об этом сообщают в пресс-службе МЧС Узбекистана.

Напомним: 27 апреля на Бухару, Навои, Самарканд и Кашкадарью обрушился сильный ураган. По данным синоптиков, стихия пришла с территории соседнего Туркменистана.

Скорость ветра достигала 9-40 м/сек (32-144). По предварительным оценкам экспертов, сумма ущерба составила 141,6 миллиарда сумов.

Пострадавшую от стихии Бухарскую область также посетил глава республики Шавкат Мирзиёев. Президент поручил в кратчайшие сроки отремонтировать жилье и объекты инфраструктуры, оказать всемерную помощь населению и разработать меры касательно сельского хозяйства, отраслей экономики и общественной безопасности.