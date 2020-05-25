Потомки победителей: как в странах СНГ сохраняют память о Великой Отечественной

Работа по увековечиванию памяти участников ВОВ, которая остается важным связующим звеном их общей истории, не прерывается даже в условиях карантинных ограничений.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Представители Узбекистана, России, Казахстана и Кыргызстана провели международную видеоконференцию "Историческая память как основа укрепления гуманитарного сотрудничества на евразийском пространстве", приуроченную к 75-летию Великой Победы. Об этом сообщили в Научно-исследовательском институте истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университетов, который был одним из соорганизаторов мероприятия.

"Выступления участников конференции, их обмен опытом показали, что даже в условиях карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса, народы бывшего СССР как потомки победителей не прерывают работы по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны, которая остается важным связующим звеном их общей истории", — говорится в релизе.

Узбекистан на онлайн-встрече представлял историк Ботир Абдуллаев. Он рассказал, что в Ташкенте к 75-летию Победы открылся уникальный парк Победы с памятниками и музейными экспозициями, увековечивающими подвиг и жертвы многонационального населения республики в борьбе с фашизмом.

Организаторы видеоконференции Международная видеоконференция "Историческая память как основа укрепления гуманитарного сотрудничества на евразийском пространстве"

Профессор Лариса Хоперская из Кыргызстана отметила, что в условиях карантина число участников традиционной акции "Бессмертный полк" в республике резко увеличилось: в прошлом году на нее вышли более 60 тысяч кыргызстанцев, в 2020-м на онлайн-акцию было подано более 140 тысяч заявок.

Организаторы видеоконференции Международная видеоконференция "Историческая память как основа укрепления гуманитарного сотрудничества на евразийском пространстве"

Профессор Лайла Ахметова из Казахстана презентовала свою книгу "Панфиловцы: наша гордость, наша слава", написанную на основе уникальных архивных материалов, рассекреченных в последние три года. В ней рассказывается полная история легендарной 316-й (8-й гвардейской) Панфиловской дивизии, отличившейся в Битве за Москву.

Организаторы видеоконференции Международная видеоконференция "Историческая память как основа укрепления гуманитарного сотрудничества на евразийском пространстве"

Оренбургское региональное отделение Поискового движения России под руководством Сергея и Натальи Ельчаниновых во время вынужденной самоизоляции обработало 350 дел, откопированных в Центральном архиве Министерства обороны РФ, что позволило установить имена более 6,5 тысячи земляков, погибших и пропавших без вести на фронтах войны. Они пополнят и Обобщенный банк данных "Мемориал".

В конце видеоконференции директор НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета Веналий Амелин подчеркнул, что, в условиях непрекращающихся на Западе попыток фальсификации истории, страны СНГ должны и дальше наращивать общие усилия в целях сохранения и отстаивания правды о Великой Отечественной войне как общей духовной основе их самосознания, братства и сотрудничества.

Мероприятие было проведено по инициативе АНО "Содружество народов Евразии". Соорганизаторами конференции стали Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами, Западно-Казахстанский госуниверситет имени М. Утемисова и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета.