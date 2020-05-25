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Потомки победителей: как в странах СНГ сохраняют память о Великой Отечественной

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200525/14210252/Potomki-pobediteley-kak-v-stranakh-SNG-sokhranyayut-pamyat-o-Velikoy-Otechestvennoy.html

Работа по увековечиванию памяти участников ВОВ, которая остается важным связующим звеном их общей истории, не прерывается даже в условиях карантинных ограничений.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Представители Узбекистана, России, Казахстана и Кыргызстана провели международную видеоконференцию "Историческая память как основа укрепления гуманитарного сотрудничества на евразийском пространстве", приуроченную к 75-летию Великой Победы. Об этом сообщили в Научно-исследовательском институте истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университетов, который был одним из соорганизаторов мероприятия.

© Foto : Пресс-служба президента Узбекистана
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"Выступления участников конференции, их обмен опытом показали, что даже в условиях карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса, народы бывшего СССР как потомки победителей не прерывают работы по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны, которая остается важным связующим звеном их общей истории", — говорится в релизе.

Узбекистан на онлайн-встрече представлял историк Ботир Абдуллаев. Он рассказал, что в Ташкенте к 75-летию Победы открылся уникальный парк Победы с памятниками и музейными экспозициями, увековечивающими подвиг и жертвы многонационального населения республики в борьбе с фашизмом.

Международная видеоконференция Историческая память как основа укрепления гуманитарного сотрудничества на евразийском пространстве
Организаторы видеоконференции
Международная видеоконференция "Историческая память как основа укрепления гуманитарного сотрудничества на евразийском пространстве"

Профессор Лариса Хоперская из Кыргызстана отметила, что в условиях карантина число участников традиционной акции "Бессмертный полк" в республике резко увеличилось: в прошлом году на нее вышли более 60 тысяч кыргызстанцев, в 2020-м на онлайн-акцию было подано более 140 тысяч заявок.

Международная видеоконференция Историческая память как основа укрепления гуманитарного сотрудничества на евразийском пространстве
Организаторы видеоконференции
Международная видеоконференция "Историческая память как основа укрепления гуманитарного сотрудничества на евразийском пространстве"

Профессор Лайла Ахметова из Казахстана презентовала свою книгу "Панфиловцы: наша гордость, наша слава", написанную на основе уникальных архивных материалов, рассекреченных в последние три года. В ней рассказывается полная история легендарной 316-й (8-й гвардейской) Панфиловской дивизии, отличившейся в Битве за Москву.

Международная видеоконференция Историческая память как основа укрепления гуманитарного сотрудничества на евразийском пространстве
Организаторы видеоконференции
Международная видеоконференция "Историческая память как основа укрепления гуманитарного сотрудничества на евразийском пространстве"

Оренбургское региональное отделение Поискового движения России под руководством Сергея и Натальи Ельчаниновых во время вынужденной самоизоляции обработало 350 дел, откопированных в Центральном архиве Министерства обороны РФ, что позволило установить имена более 6,5 тысячи земляков, погибших и пропавших без вести на фронтах войны. Они пополнят и Обобщенный банк данных "Мемориал".

Флаги к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
© Sputnik / Владимир Астапкович
Победа общая, а история — разная: как защитить память и правду о войне
В конце видеоконференции директор НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета Веналий Амелин подчеркнул, что, в условиях непрекращающихся на Западе попыток фальсификации истории, страны СНГ должны и дальше наращивать общие усилия в целях сохранения и отстаивания правды о Великой Отечественной войне как общей духовной основе их самосознания, братства и сотрудничества.

Мероприятие было проведено по инициативе АНО "Содружество народов Евразии". Соорганизаторами конференции стали Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами, Западно-Казахстанский госуниверситет имени М. Утемисова и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета.

Теги:
память, история, СНГ, Великая Отечественная война



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