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Стало известно число медработников с COVID-19 в Узбекистане

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (513)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200526/14212120/Stalo-izvestno-chislo-medrabotnikov-s-COVID-19-v-Uzbekistane.html

Большинство медиков заразились вирусом в начале эпидемии, так как еще не были ко всему этому готовы.

ТАШКЕНТ, 26 мая - Sputnik. В Узбекистане число случаев заболевания коронавирусом среди медработников превысило 300, рассказал в интервью одному из местных изданий первый заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев.

"Если считать с 15 марта, в стране выявлено более 300 случаев заболевания коронавирусом среди медицинских работников. Большинство случаев приходится на начало появления инфекции в республике, так как и медперсонал и население не были готовы к такому", – сказал он.

По его словам, большинство медиков заразились вирусом в начале эпидемии. 

Напомним, вчера стало известно, что власти Узбекистана могут вернуться к условиям жесткого карантина, если число инфицированных коронавирусом COVID-19 будет расти.

Минздрав Узбекистана не исключает возврата к жесткому карантину >>

В последнее время в Узбекистане ежедневно фиксируется до 60 новых случаев заражения. Так как население уже не в полной мере соблюдает карантинные правила, есть вероятность распространения вируса и ситуация может измениться за миг.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (513)
Теги:
Медицина, врачи, Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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