Стало известно число медработников с COVID-19 в Узбекистане

Большинство медиков заразились вирусом в начале эпидемии, так как еще не были ко всему этому готовы.

ТАШКЕНТ, 26 мая - Sputnik. В Узбекистане число случаев заболевания коронавирусом среди медработников превысило 300, рассказал в интервью одному из местных изданий первый заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев.

"Если считать с 15 марта, в стране выявлено более 300 случаев заболевания коронавирусом среди медицинских работников. Большинство случаев приходится на начало появления инфекции в республике, так как и медперсонал и население не были готовы к такому", – сказал он.

По его словам, большинство медиков заразились вирусом в начале эпидемии.

Напомним, вчера стало известно, что власти Узбекистана могут вернуться к условиям жесткого карантина, если число инфицированных коронавирусом COVID-19 будет расти.

Минздрав Узбекистана не исключает возврата к жесткому карантину >>

В последнее время в Узбекистане ежедневно фиксируется до 60 новых случаев заражения. Так как население уже не в полной мере соблюдает карантинные правила, есть вероятность распространения вируса и ситуация может измениться за миг.