Экопарк в Ташкенте снова открыл свои двери для посетителей

ТАШКЕНТ, 26 мая - Sputnik. Центральный экопарк Ташкента имени З.М. Бабура открыл двери для прогулок посетителей, сообщается на официальной страничке в Facebook.
На данный момент парк работает в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и только для прогулок.
"Часы работы: с 10.00 до 18.00. Спортивные площадки на территории парка временно не функционируют", - говорится в публикации.
В парк будут пускать группами из двух человек (кроме членов одной семьи), а кафе "Шоколадница" работает на вынос и доставку.
Напомним, ранее в Ташкенте открылась Аллея Литераторов, Tashkent City, Anhor Lokomotiv и "Навруз".
Парк Tashkent City снова открыт для посещений >>
Важно отметить, что на руководство парков, развлекательных заведений, галерей и музеев возложена ответственность за соблюдение мер, предотвращающих скопление людей более трех человек.