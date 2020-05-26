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Экопарк в Ташкенте

Экопарк в Ташкенте снова открыл свои двери для посетителей

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (515)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200526/14213897/Ekopark-v-Tashkente-snova-otkryl-svoi-dveri-dlya-posetiteley.html

На данный момент зона отдыха работает в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и только для прогулок.

ТАШКЕНТ, 26 мая - Sputnik. Центральный экопарк Ташкента имени З.М. Бабура открыл двери для прогулок посетителей, сообщается на официальной страничке в Facebook.

На данный момент парк работает в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и только для прогулок.

"Часы работы: с 10.00 до 18.00. Спортивные площадки на территории парка временно не функционируют", - говорится в публикации.

В парк будут пускать группами из двух человек (кроме членов одной семьи),  а кафе "Шоколадница" работает на вынос и доставку.

Напомним, ранее в Ташкенте открылась Аллея Литераторов, Tashkent City, Anhor Lokomotiv и "Навруз".

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Важно отметить, что на руководство парков, развлекательных заведений, галерей и музеев возложена ответственность за соблюдение мер, предотвращающих скопление людей более трех человек.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (515)
Теги:
коронавирус, парк, парк, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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