Узбекским медикам, борющимся с COVID-19, вовремя не выплатили около 20 млрд сумов

Все нарушения уже устранены. По состоянию на 26 мая общий объем выплат медицинским работникам составил 142,9 миллиарда cумов.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Департамент государственного финансового контроля Минфина Узбекистана выявил задержку выплат 932 сотрудникам 32 медицинских учреждений, борющимся с коронавирусом. Общая сумма составила 19,6 миллиарда сумов.

По данным пресс-службы министерства, причиной стало то, что лечебные заведения, территориальные управления здравоохранения и центры санитарно-эпидемиологического благополучия своевременно не представили в финансовые органы необходимые заявки со списками сотрудников.

Так, в Кашкадарьинской областной инфекционной больнице медики не получили стимулирующие выплаты в размере 373,6 миллиона сумов за вторые 14 дней работы.

Самаркандская областная инфекционная клиническая больница направила заявку на выделение выплат, но областное управление здравоохранения не утвердило список сотрудников, вследствие чего не было своевременно выплачено 1,2 миллиарда сумов.

В Хорезмской области девять учреждений здравоохранения предоставили заявки в Центр санитарно-эпидемиологического благополучия, однако список так и не был утвержден, в результате медперсоналу не были произведены выплаты в размере 1,7 миллиарда сумов.

В Андижанской областной инфекционной больнице вовремя не были предоставлены табели с отработанными днями медиков, привлеченных из других учреждений, из-за чего специалисты остались без выплат на сумму порядка 1,7 миллиарда сумов.

В столице медикам пяти учреждений также задержали своевременную выплату на сумму около 4,8 миллиарда сумов.

К тому же, в списки специалистов, которым положены стимулирующие выплаты, без соответствующих на то оснований были включены сотрудники, не работающие с пациентами с подтвержденным коронавирусом или находящимся на карантине.

В ходе проверок все нарушения были устранены. В установленном порядке из параметров финансирования вычли все необоснованные и излишние выплаты.

По состоянию на 26 мая общий объем выплат медицинским работникам составил 142,9 миллиарда cумов.

Напомним, в конце марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что медперсонал, контактирующий с больными коронавирусом и работающий на объектах, в которых находятся данные пациенты, будут ежемесячно получать надбавки к зарплате.