Из Ташкента в Андижан и обратно ввели дополнительные поезда

Билеты можно приобрести в привокзальных кассах, а также онлайн. Перед отправлением из столицы пассажирам необходимо заполнить маршрутный лист и строго соблюдать установленные правила санитарной гигиены.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари" сообщила о возобновлении движения пассажирского поезда №62/61 "Ташкент - Андижан - Ташкент". Все пассажиры должны будут соблюдать установленные требования для предотвращения распространения коронавируса в стране.

Билеты можно приобрести в привокзальных кассах, а также онлайн. Перед отправлением из столицы пассажирам необходимо заполнить маршрутный лист и строго соблюдать установленные правила санитарной гигиены.

Льготные билеты можно оформить только в железнодорожных кассах. Дополнительная информация - по короткому телефонному номеру 1005 (столичного справочного бюро), а также по номерам региональных справочных служб.

Напомним, с 18 мая восстановлено ж/д сообщение столицы с регионами. Заходя на территорию железнодорожных вокзалов и железнодорожных станций, все пассажиры обязаны быть в одноразовых медицинских защитных масках и перчатках.

На входе гражданам измерят температуру тела. Если она окажется выше 37 градусов, то таким пассажирам будет запрещено пользоваться железнодорожными услугами.