17:32 27 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Папка с документами

В Узбекистане введен новый нагрудный знак — "Мехр-саховат"

Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
Получить короткую ссылку
163 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200527/14220889/V-Uzbekistane-vveden-novyy-nagrudnyy-znak--Mekhr-sakhovat.html

Им награждаются люди, проявившие мужество и отвагу в преодолении испытаний в период пандемии коронавируса, а также при устранении последствий различных стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом учредил нагрудный знак "Мехр-саховат" ("Милосердие и щедрость"), сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

"Нагрудным знаком награждаются граждане Узбекистана за мужество и отвагу, проявленные в преодолении испытаний, которые пришлось пережить нашему народу в период распространившейся пандемии коронавируса, ставшей глобальной угрозой, при устранении последствий различных стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций", — говорится в публикации на Telegram-канале "Правовая информация". 

Знаком "Мехр-саховат" могут награждаться и люди, не являющиеся гражданами Узбекистана.

Нагрудный знак Мехр-саховат
Телеграм-канал "Правовая информация"
Нагрудный знак "Мехр-саховат"

Ранее сообщалось, что глава государства подписал закон об учреждении ордена "Саломатлик" ("Здоровье"). Он состоит из двух степеней. Орденом I степени будут награждаться лица за весомый вклад в развитие и совершенствование сферы здравоохранения и укрепление здоровья населения, орденом II степени — лица, активно участвующие в охране здоровья населения, ранней профилактике различных заболеваний и их устранении.

Для кавалеров предусмотрены денежные поощрения и льготы.

Теги:
коронавирус, пандемия, Указ, Нагрудный знак "Мехр-саховат", Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Графити на чиланзаре - руки
Ночной художник в Ташкенте: загадочные граффити на Чиланзаре — фотолента
Россия не будет устраивать истерику из-за выхода США из Договора по открытому небу – Лавров
Никакой истерики: Лавров о том, как в России восприняли выход США из ДОН
Показатели доходов госбюджета в первом квартале 2020 года
В Минфине рассказали о зарплатах населения и доходах бюджета

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться