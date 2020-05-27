В Узбекистане введен новый нагрудный знак — "Мехр-саховат"

Им награждаются люди, проявившие мужество и отвагу в преодолении испытаний в период пандемии коронавируса, а также при устранении последствий различных стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом учредил нагрудный знак "Мехр-саховат" ("Милосердие и щедрость"), сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

"Нагрудным знаком награждаются граждане Узбекистана за мужество и отвагу, проявленные в преодолении испытаний, которые пришлось пережить нашему народу в период распространившейся пандемии коронавируса, ставшей глобальной угрозой, при устранении последствий различных стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций", — говорится в публикации на Telegram-канале "Правовая информация".

Знаком "Мехр-саховат" могут награждаться и люди, не являющиеся гражданами Узбекистана.

Телеграм-канал "Правовая информация" Нагрудный знак "Мехр-саховат"

Ранее сообщалось, что глава государства подписал закон об учреждении ордена "Саломатлик" ("Здоровье"). Он состоит из двух степеней. Орденом I степени будут награждаться лица за весомый вклад в развитие и совершенствование сферы здравоохранения и укрепление здоровья населения, орденом II степени — лица, активно участвующие в охране здоровья населения, ранней профилактике различных заболеваний и их устранении.

Для кавалеров предусмотрены денежные поощрения и льготы.