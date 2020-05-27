Несколько районов Ташкентской области переведены в "красную" зону карантина

В "красной" зоне также оказались Бекабад, Нурафшан и Кибрайский, Аккурганский, Ташкентский и Юкоричирчикский районы.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. Решением Специальной комиссии несколько районов Ташкентской области переведены в "красную" зону, сообщают в хокимияте столицы.

В "красной" зоне также оказались Бекабад, Нурафшан и Кибрайский, Аккурганский, Ташкентский и Юкоричирчикский районы.

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В "желтой" зоне – Ангренский, Чирчикский, Бекабадский, Куйичирчикский, Чиназский, Уртачирчикский районы, а в "зеленой" – Алмалыкский, Ахангаранский, Букинский, Бостанлыкский, Пскентский районы.

Напомним, в зоне "красного" уровня карантина разрешается:

- ремесленничество в индивидуальном порядке;

- техническое обслуживание автомобилей и сельскохозяйственной техники;

- ремонт электронных (компьютеров и бытовой техники) и мобильных устройств;

- оказание услуг аренды и лизинга;

- предоставление бухгалтерских услуг (аудит, налоговый консалтинг и другие).

В зонах "желтого" уровня карантина разрешены:

- работы риэлторов;

- рекламная и маркетинговая деятельность;

- работа частных агентств занятости;

- приготовление блюд в собственной кухне отелей и их доставка в номера;

- работа парков (за исключением аттракционов, развлекательных объектов и пунктов быстрого питания). В парки и зоны отдыха будут пускать группами (не более 2 человек, кроме семейных групп) с 9.00 до 20.00 в строгом соответствии с требованиями карантина.

В "зеленых" зонах разрешается:

- работа открытых спортивных стадионов с искусственным покрытием (с условием ограничения числа посетителей, без использования раздевалок и душевых комнат и с соблюдением социальной дистанции);

- компьютерные (сканирование, копирование, набор текста, печать) и полиграфические услуги;

- работа музеев (с ограничением числа посетителей и сохранением дистанции);

- оказание ветеринарных услуг;

- техническое обслуживание зданий и ландшафтные работы.