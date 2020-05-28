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Жители поселка Гилан

Проблемами пожилых в Узбекистане займутся Общественные советы старейшин

Госкомтуризма Узбекистана
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200528/14228848/Problemami-pozhilykh-v-Uzbekistane-zaymutsya-Obschestvennye-sovety-stareyshin.html

Заместители территориальных подразделений Министерства по делам махалли и семьи назначаются председателями Общественных советов старейшин.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. В городах и районах Узбекистана создадут Общественные общины старейшин, сообщает Norma.uz.

"Их основными задачами являются содействие в выполнении законодательства по поддержке пожилых, мониторинг и анализ проблем, выработка предложений по вопросам, касающимся одиноких пожилых, пенсионеров, инвалидов и другие", - говорится в информации.

Заместители территориальных подразделений Министерства по делам махалли и семьи назначаются председателями Общественных советов старейшин.

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Также было утверждено типовое положение Общественного совета старейшин.

Теги:
Общественный совет, советы, пожилые люди, Узбекистан, Узбекистан



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