Проблемами пожилых в Узбекистане займутся Общественные советы старейшин

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. В городах и районах Узбекистана создадут Общественные общины старейшин, сообщает Norma.uz.
"Их основными задачами являются содействие в выполнении законодательства по поддержке пожилых, мониторинг и анализ проблем, выработка предложений по вопросам, касающимся одиноких пожилых, пенсионеров, инвалидов и другие", - говорится в информации.
Заместители территориальных подразделений Министерства по делам махалли и семьи назначаются председателями Общественных советов старейшин.
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Также было утверждено типовое положение Общественного совета старейшин.