Проблемами пожилых в Узбекистане займутся Общественные советы старейшин

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Работникам Минкульта компенсируют расходы на питание и транспорт С начала следующего года будет внедрено материальное стимулирование работников ведомства. Речь, в частности, о ежемесячной надбавке за выслугу лет и ежемесячной компенсации расходов на питание. 63

Дональд Трамп планирует подписать указ о социальных сетях Накануне он опубликовал два сообщения, где заявил, что голосование на выборах по почте приведет к масштабным фальсификациям. 15