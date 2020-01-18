Кудратходжаев объяснил, почему в Сенате так много пожилых людей

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Чиновник прокомментировал сообщения в соцсети с официальной страницы Международного пресс-клуба.

Кудратходжаев о том, каким должен быть современный узбекский журналист >>

Напомним, что пользователи сети бурно обсуждают возраст сенаторов - в большинстве своем это люди старше 50 лет. Кудратходжаев обратил внимание подписчиков на то, что в мировой практике парламентаризма, именно верхняя палата является своего рода Палатой Старейшин, в которой представлены политики, умудренные большим жизненным опытом.

"Мы знаем, что люди старшего поколения отличаются от деятельного и любознательного молодого поколения. Отмечу следующую динамику и анализ нынешнего состава Сената: избраны сенаторами из исполнительной власти только хокимы областей. Районных хокимов нет, в отличие от прошлого состава. Это и свидетельствует о максимальном соблюдении принципа разделения властей," - отметил ректор университета журналистики.

Кроме того, среди избранных сенаторов имеются руководители крупнейших флагманов экономики, герои Узбекистана, представители творческой интеллигенции и негосударственных организаций. Почти 30 процентов сенаторов — это женщины.

Возраст самого молодого сенатора и по совместительству председателя Союза молодежи Алишера Саъдуллаева составляет 25 лет.

Напомним, что 17 января был оглашен полный список избранных членов верхней палаты парламента. Представители партии УзЛиДеП из 84 в сенате мест получили 38 в верхней палате парламента, Народно-демократическая партия (НДПУ) — 22 (26%), Демократической партии «Миллий тикланиш» — 11 (13%), Социал-демократической партии «Адолат» — 5 (7%) и Экологической партии — 2 (2%), беспартийных — 6 (7%).

Члены Сената избраны в равном количестве: по 6 человек от Каракалпакстана, областей и столицы.