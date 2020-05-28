Как выбрать вузы для поступления — рекомендации Министерства образования РУз

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В соответствии с постановлением президента "О дополнительных мерах по совершенствованию системы приема в высшие образовательные учреждения на основе тестовых испытаний", абитуриентам предоставляется право участия в конкурсе с выбором до трех направлений образования бакалавриата вузов.

В Министерстве образования Узбекистана поделились полезными рекомендациями, которые позволят абитуриентам сориентироваться при выборе данных направлений.

Это:

экзамены (блок предметов);

форма обучения (очная, заочная, вечерняя);

язык обучения (узбекский, русский или каракалпакский).

Важно отметить, что выбирать вузы нужно в приоритетном порядке, то есть в первую очередь необходимо указать то образовательное учреждение, куда абитуриент хотел бы поступить больше всего.

Таким образом, если по результатам конкурса его зачислят в первый указанный вуз, то в наборе последующих он не будет принимать участие.

Соответственно, если абитуриент не набирает проходные баллы в первом вузе, то он продолжает принимать участие в конкурсном отборе.

Напомним: в 2020 году, в связи с карантинными мерами, вступительные экзамены в узбекские вузы пройдут только по двум предметам.

Желающим поступить в российские вузы будет предоставлена возможность сдать онлайн-тестирование.