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Как выбрать вузы для поступления — рекомендации Министерства образования РУз

© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200528/14235238/Kak-vybrat-vuz--rekomendatsii-Ministerstva-obrazovaniya-RUz.html

Министерство образования Узбекистана рекомендует абитуриентам выбирать вузы в приоритетном порядке, обязательно придерживаясь одинаковых критериев.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В соответствии с постановлением президента "О дополнительных мерах по совершенствованию системы приема в высшие образовательные учреждения на основе тестовых испытаний", абитуриентам предоставляется право участия в конкурсе с выбором до трех направлений образования бакалавриата вузов.

В Министерстве образования Узбекистана поделились полезными рекомендациями, которые позволят абитуриентам сориентироваться при выборе данных направлений.

Это:

  • экзамены (блок предметов);
  • форма обучения (очная, заочная, вечерняя);
  • язык обучения (узбекский, русский или каракалпакский).

Важно отметить, что выбирать вузы нужно в приоритетном порядке, то есть в первую очередь необходимо указать то образовательное учреждение, куда абитуриент хотел бы поступить больше всего.

Работа за компьютером
© CC0 / Unsplash / Helloquence
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Таким образом, если по результатам конкурса его зачислят в первый указанный вуз, то в наборе последующих он не будет принимать участие.

Соответственно, если абитуриент не набирает проходные баллы в первом вузе, то он продолжает принимать участие в конкурсном отборе.

Напомним: в 2020 году, в связи с карантинными мерами, вступительные экзамены в узбекские вузы пройдут только по двум предметам.

Желающим поступить в российские вузы будет предоставлена возможность сдать онлайн-тестирование.

Теги:
Узбекистан, вузы, абитуриенты, школьники, Образование



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