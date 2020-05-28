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Строительные каски

В Самарканде строят карантинный комплекс

© CC0 / pxhere.com
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (527)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200528/14235836/V-Samarkande-stroyat-karantinnyy-kompleks.html

В нем будут лечить разные заболевания, в том числе инфекционные. Предусмотрено организовать лечебное и реанимационное отделения.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. В Самарканде на территории военного городка строят карантинный комплекс на 100 коек, сообщает УзА.

"В новом комплексе будут лечить разные заболевания, в том числе инфекционные. Предусмотрено организовать лечебное и реанимационное отделения", - говорится в информации.

Также там построят жилье для медицинского персонала.

Более того, на прилегающей территории военного городка началось возведение карантинного комплекса на 1000 мест.

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По сообщению пресс-службы хокимията Самаркандской области, хоким области Э.Турдимов вместе с ответственными работниками Министерства строительства ознакомился с проектом объекта и строительством.

Были даны поручения и рекомендации по качеству и ходу возведения в соответствии с установленными нормами. Данные медицинские учреждения намечено в будущем передать в ведомство Министерства обороны Республики Узбекистан.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (527)
Теги:
Строительство, коронавирус, Самарканд, Самарканд, Узбекистан, Узбекистан, больница, больницы



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