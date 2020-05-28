В Самарканде строят карантинный комплекс

В нем будут лечить разные заболевания, в том числе инфекционные. Предусмотрено организовать лечебное и реанимационное отделения.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. В Самарканде на территории военного городка строят карантинный комплекс на 100 коек, сообщает УзА.

"В новом комплексе будут лечить разные заболевания, в том числе инфекционные. Предусмотрено организовать лечебное и реанимационное отделения", - говорится в информации.

Также там построят жилье для медицинского персонала.

Более того, на прилегающей территории военного городка началось возведение карантинного комплекса на 1000 мест.

По сообщению пресс-службы хокимията Самаркандской области, хоким области Э.Турдимов вместе с ответственными работниками Министерства строительства ознакомился с проектом объекта и строительством.

Были даны поручения и рекомендации по качеству и ходу возведения в соответствии с установленными нормами. Данные медицинские учреждения намечено в будущем передать в ведомство Министерства обороны Республики Узбекистан.