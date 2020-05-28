Восстановительные работы в Сырдарьинской области идут полным ходом

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. 28 мая в штабе АИМК состоялся очередной брифинг, в рамках которого выступили начальник информационной службы МЧС Мурод Содиков и пресс-секретарь Национальной гвардии Даврон Джуманазаров.
Они предоставили важную информацию о текущих работах в Сырдарьинской области.
Мурод Содиков заявил, что Департаментом по гражданству и миграции МВД были восстановлены следующие документы граждан:
- 1 801 биометрический паспорт;
- 1 342 свидетельства о рождении;
- 35 свидетельств о смерти;
- 421 свидетельство о браке.
Все документы были доставлены владельцам и их родственникам Агентством государственных услуг.
В данный момент ведутся ремонтные работы на территории мечетей и кладбищ, поврежденных во время наводнения, восстанавливаются линии электропередач, объекты газификации и уличные фонари.
На сегодняшний день уже отремонтированы дороги международного значения и реконструированы защитные барьеры.
Даврон Джуманазаров сообщил, что Национальная гвардия мобилизовала 1 078 человек и направила около 140 единиц специальной техники и транспортных средств.
В процессе устранения последствий наводнения были найдены документы (781 штук), которые были возвращены их владельцам.
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Среди населения было проведено 5 971 профилактических бесед. За текущий период 106 граждан получили предупреждение за то, что вышли на улицу без масок, десятерым из них выписали административный протокол, а 47 – доставлены в МВД для опознания.
На протяжении всего времени сотрудники Нацгвардии круглосуточно охраняют 15 объектов, куда эвакуировали граждан и 21 склад.
Напомним: 1 мая произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, в результате несколько населенных пунктов было затоплено.
Накануне Генпрокуратура заявила о том, что сейчас проводятся следственные действия.