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Сотрудник лаборатории подписывает тест на COVID-19

В "Ипотека-банке" опровергли слухи о заражении COVID-19 сотрудников филиалов

© Sputnik / Константин Михальчевский
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200529/14241203/Ipoteka-bank-oproverg-slukhi-o-zarazhenii-COVID-19-sotrudnikov-filialov.html

На днаях стало известно, что у сотрудника головного офиса "Ипотека-банк", расположенного в Ташкенте, обнаружили коронавирусную инфекцию. Были тут же приняты все необходимые меры.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В социальных сетях активно распространяется информация о выявлении коронавируса среди сотрудников Навоийского и Самаркандского филиалов "Ипотека-банка".

Данная информация не соответствует действительности, заявили в пресс-службе банка.

"По некоторым каналам распространяется необоснованная информация об обнаружении случаев коронавирусной инфекции в Навоийском и Самаркандском отделениях нашего банка. В наших филиалах таких случаев не обнаружено", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все филиалы оказывают услуги населению в строгом соответствии с требованиями карантина.

Сотрудник лаборатории подписывает тест на COVID-19
© Sputnik / Константин Михальчевский
У одного из сотрудников ГНК выявлен COVID-19 — это подтвердили в ведомстве

Руководство банка намерено обратиться в правоохранительные органы с целью привлечения к ответственности источники, распространяющие ложную информацию. 

Напомним: на днях у одного из работников головного офиса "Ипотека-банк" в Ташкенте обнаружили COVID-19. Члены его семьи и некоторые коллеги, общавшиеся с ним, были тут же помещены на карантин.

Были также изучены места, которые зараженный мог посещать.

"В ходе расследования выяснилось, что он несколько дней подряд совершал покупки в супермаркете Korzinka и "Экобазаре", которые расположены возле чайханы "Салом" на улице Буюк Ипак Йули", — сообщила член штаба по борьбе с COVID-19 Севара Убайдуллаева.

По последним данным, в Узбекистане выявлено уже 3 463 заболевания коронавирусом, на лечении находятся 755 граждан, выздоровели — 2 694.

Теги:
Самарканд, Навои, АКИб "Ипотека-банк", коронавирус



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