Человеческое единение: "Бессмертный полк онлайн" завершен

За это время его трансляцию посмотрели около 25 миллионов человек со всего мира. Подробнее о том, как это было, - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Шествие "Бессмертного полка онлайн", которое длилось 20 дней, завершено.

За это время его трансляцию посмотрели около 25 миллионов человек со всего мира.

"Главный смысл всего, что мы делаем, – в человеческом единении. Чтобы не прерывалась живая связь времен, чтобы никогда не ушла память о павших бойцах, чтобы показать, что победить мы могли и сможем только вместе. И то, как люди откликнулись на нашу акцию, еще раз показало, что любовь к ветеранам, к нашим героям-победителям жива, никуда не делась, что мы все были и остаемся наследниками Великой Победы. И слава Богу, что это так", - считает сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", народный артист СССР, Герой Труда РФ Василий Лановой.

Трансляция почти три недели шла на сайтах Бессмертного полка России, Международного Бессмертного полка, в онлайн-кинотеатре Okko, а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Наибольшую популярность у участников акция получила в соцсетях: трансляции посмотрели около 18 миллионов раз. Пользователи "ВКонтакте" и "Одноклассников" загрузили более 2 миллионов анкет с информацией о родных.

Также известно, что среди участников акции было много молодежи — так, почти треть посетителей приложения "ВКонтакте" младше 21 года.

Когда невозможность проведения традиционного шествия стала очевидной, его организаторы - Бессмертный полк России - в кратчайшие сроки мобилизовались для создания онлайн-версии Бессмертного полка. Силами партнеров ПАО "Сбербанк" и Mail.ru Group были разработаны площадки для сбора анкет на специальных ресурсах и в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Они помогли принять то колоссальное число заявок, которое было подано в проект.

Аналогичная акция прошла в Узбекистане. Из-за режима самоизоляции жители городов не смогли выйти на улицу с портретами своих родных — героев войны, поэтому почтили их память в онлайн-формате. В виртуальном шествии прошли тысячи человек.

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Напомним, до 31 мая на сайтах трансляции шествия есть возможность вернуться к нужному дню и часу, чтобы увидеть своих ветеранов на Красной площади.

После окончания проекта данные участников, авторизовавшихся через социальные сети, будут доступны на ресурсе "Банк Памяти". В личном кабинете можно будет дополнить историю своего ветерана, а также найти информацию о местах его боевых сражений или однополчанах.