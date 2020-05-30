Уровни карантина в регионах Узбекистана на 30 мая — полный список

Разграничение в зависимости от распространения COVID-19 действует в стране с 8 мая. Все регионы поделены на цветовые зоны — "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом обновила список городов и районов по уровню карантина.

ТАШКЕНТ

Все районы столицы находятся в "желтой" зоне: Алмазарский, Бектемирский, Мирабадский, Мирзо-Улугбекский, Сергелийский, Учтепинский, Яшнабадский, Чиланзарский, Шайхантахурский, Юнусадабский и Яккасарайский районы.

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ

"Красная" зона: Бекабад, Нурафшан Янгиюль, а также Аккурганский, Зангиатинский, Кибрайский, Паркентский, Янгиюльский, Ташкентский, Юкоричирчикский районы.

"Желтая" зона: Ангрен и Чирчик, Бекабадский, Куйичирчикский, Уртачирчикский и Чиназский районы.

"Зеленая" зона: Алмалык и Ахангаран, Бостанлыкский, Букинский, Пскентский и Ахангаранский районы.

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

"Красная" зона: Андижан и Андижанский район.

"Желтая" зона: нет.

"Зеленая" зона: Ханабад, а также Балыкчинский, Бузский, Булакбашинский, Избосканский, Кургантепинский, Мархаматский, Улунгурский, Ходжаабадский, Джалакудукский, Шахриханский, Алтынкульский, Пахтаабадский и Асакинский районы.

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Все районы и города в — "зеленой" зоне: Фергана, Коканд, Маргилан и Кувасай, Алтыарыкский, Багдадский, Бешарыкский, Сохский, Дангаринский, Кувинский, Куштепинский, Бувайдинский, Риштанский, Ташлакский, Ферганский, Фуркатский, Учкуприкский, Узбекскистанский и Язъванский районы.

ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ

Все города и районы в "зеленой" зоне: Джизак, Арнасайский, Бахмальский, Галляаральский, Шараф-Рашидовский, Дустликский, Заминский, Зарбдорский, Зафарабадский, Мирзачульский, Пахтакорский, Фаришский и Янгиабадский районы.

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ

"Красная" зона: Самарканд , Акдарьинский, Иштыханский, Пайарыкский, Пастдаргомский, Самаркандский, Тайлакский и Ургутский районы.

"Желтая" зона: Джамбайский район.

"Зеленая" зона: Каттакурган, Нарпайский, Кушрабадский, Нурабадский, Булунгурский, Каттакурганский и Пахтачинский районы.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Все города и районы в "зеленой" зоне: Карши и Шахрисабз, Дехканабадский, Камашинский, Каршинский, Касанский, Касбийский, Миришкорский, Мубарекский, Нишанский, Чирокчинский, Шахрисабзский, Гузарский и Яккабагский районы.

СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

"Красная" зона: Сариасийский район.

"Желтая" зона: Термез.

"Зеленая" зона: Кизирикский, Узунский, Бандиханский, Термезский, Ангорский, Денауский, Алтынсайский, Байсунский, Джаркурганский, Кумкурганский, Шерабадский и Шурчинский районы.

ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Все районы и города в "зеленой" зоне: Ургенч и Хива, Багатский, Гурленский, Кошкупырский, Ургенчский, Хазараспский, Ханкинский, Хивинский, Шаватский, Янгиарыкский и Янгибазарский районы.

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

"Красная" зона: Наманган, Уйчинский и Наманганский районы.

"Желтая" зона: Нарынский район.

"Зеленая" зона: Касансайский, Мингбулакский, Туракурганский, Чартакский, Папский, Чустский, Учкурганский и Янгикурганский районы.

СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Все города и районы в "зеленой" зоне: Гулистан, Ширин и Янгиер, Баяутский, Гулистанский, Сайхунабадский, Сырдарьинский, Мирзаабадский, Акалтынский, Сардобинский и Хавастский районы.

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Все города и районы в "зеленой" зоне: Бухара и Каган, Бухарский, Вабкентский, Каганский, Караулбазарский, Пешкунский, Ромитанский, Шафирканский, Жондорский, Гиждуванский, Алатский и Каракульский районы.

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

"Красная" зона: Зарафшан.

"Желтая" зона: Канимехский и Хатырчинский районы.

"Зеленая" зона: Навои, Карманинский, Кызылтепинский, Навбахорский, Нуратинский, Тамдынский и Учкудукский районы.

КАРАКАЛПАКСТАН

"Красная" зона: Кунградский и Тахтакупырский районы.

"Желтая" зона: Нукус.

"Зеленая" зона: Амударьинский, Берунийский, Канлыкульский, Караузякский, Кегейлийский, Муйнакский, Нукусский, Турткульский, Ходжейлийский, Чимбайский, Шуманайский, Элликкалинский, Тахиаташский и Бозатауский районы.

Напомним, карантинные меры продлены в Узбекистане до 15 июня. При этом уже с понедельника разрешается ряд видов деятельности в зависимости от того, к какой цветовой зоне отнесен тот или иной город или район. Подробная информация представлена здесь.

К примеру, там, где ситуация благополучная, совсем скоро возобновят работу санатории, спортивные клубы, будут разрешены свадьбы и торжества.