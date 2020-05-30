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В Андижане прошли пешие марафоны, несмотря на карантин

Пешие прогулки не должны быть массовыми — Курбанов

Пресс-служба
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (537)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200530/14252214/Peshie-progulki-ne-dolzhny-byt-massovymi--Kurbanov.html

Ранее в Андижанской области, несмотря на карантин, прошли марафоны, в которых приняли участие сотни человек.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В Агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве Узбекистана прокомментировало проведение массовых мероприятий в рамках проекта "Пять тысяч шагов для здоровой жизни".

Ранее в Андижанской области, несмотря на карантин, прошли пешие марафоны, в которых приняли участие сотни человек. Местные власти объяснили, что мероприятия были организованы в связи с тем, что на недавней встрече с жителями региона президент Шавкат Мирзиёев поручил ежедневно проводить вечерние прогулки для поддержания здорового образа жизни.

Первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Ботир Курбанов пояснил: проект не должен быть массовым.

"Пройти пять тысяч шагов в день будет полезно для здоровья, при условии, что человек будет идти в одиночку, соблюдая все правила карантина и социального дистанцирования", — заявил Курбанов на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

Он также отметил, что санитарно-эпидемиологические службы не давали разрешение на проведение марафонов, поскольку это не входит в их полномочия: общественные мероприятия запрещены решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (537)
Теги:
Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия, пандемия, коронавирус, Узбекистан



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