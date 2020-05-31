В Узбекистане передвижение между областями на авто остается под запретом

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Гражданам Узбекистана все еще запрещено перемещаться между областями страны на личных автомобилях. Об этом говорится в сообщении Республиканской комиссии по борьбе с COVID-19.
Исключения составляют поездки из Ташкента в Ташкентскую область и обратно.
Между тем комиссия также утвердила ряд мер по дальнейшему смягчению карантинного режима в республике.
Так, стало разрешено передвижение автобусов (в том числе автобусов туристических организаций) для централизованной доставки людей в санатории, пансионаты, детские лагеря и другие места отдыха, расположенные в "зеленых" зонах карантина.
Однако есть важные требования к осуществлению перевозки:
- водители и пассажиры обязаны быть в масках и перчатках, при посадке у граждан будет проверяться температура (если она окажется 37 градусов и выше, пройти в салон автобуса запретят);
- автобусы должны проезжать "красные" зоны карантина без остановки;
- перед каждой посадкой пассажиров в автобус машина должна проходить тщательную дезинфекцию;
- по каждому рейсу должна вестись база данных пассажиров.
Напомним: карантинные меры продлены в Узбекистане до 15 июня.
При этом уже с понедельника разрешается ряд видов деятельности в зависимости от того, к какой цветовой зоне отнесен тот или иной город или район.
Подробная информация представлена здесь.
К примеру, там, где ситуация благополучная, совсем скоро возобновят работу санатории, спортивные клубы, будут разрешены свадьбы и торжества.