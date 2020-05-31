В Узбекистане передвижение между областями на авто остается под запретом

Исключение составляют поездки из Ташкента в Ташобласть и обратно. Подробнее о других мерах, принятых Республиканской комиссии по борьбе с COVID-19, читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Гражданам Узбекистана все еще запрещено перемещаться между областями страны на личных автомобилях. Об этом говорится в сообщении Республиканской комиссии по борьбе с COVID-19.

Исключения составляют поездки из Ташкента в Ташкентскую область и обратно.

Между тем комиссия также утвердила ряд мер по дальнейшему смягчению карантинного режима в республике.

Так, стало разрешено передвижение автобусов (в том числе автобусов туристических организаций) для централизованной доставки людей в санатории, пансионаты, детские лагеря и другие места отдыха, расположенные в "зеленых" зонах карантина.

Однако есть важные требования к осуществлению перевозки:

водители и пассажиры обязаны быть в масках и перчатках, при посадке у граждан будет проверяться температура (если она окажется 37 градусов и выше, пройти в салон автобуса запретят);

автобусы должны проезжать "красные" зоны карантина без остановки;

перед каждой посадкой пассажиров в автобус машина должна проходить тщательную дезинфекцию;

по каждому рейсу должна вестись база данных пассажиров.

Напомним: карантинные меры продлены в Узбекистане до 15 июня.

При этом уже с понедельника разрешается ряд видов деятельности в зависимости от того, к какой цветовой зоне отнесен тот или иной город или район.

Подробная информация представлена здесь.

К примеру, там, где ситуация благополучная, совсем скоро возобновят работу санатории, спортивные клубы, будут разрешены свадьбы и торжества.