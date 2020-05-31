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Автомобильное движение в Ташкенте

В Узбекистане передвижение между областями на авто остается под запретом

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200531/14254022/V-Uzbekistane-peredvizhenie-mezhdu-oblastyami-na-avto-ostaetsya-pod-zapretom.html

Исключение составляют поездки из Ташкента в Ташобласть и обратно. Подробнее о других мерах, принятых Республиканской комиссии по борьбе с COVID-19, читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Гражданам Узбекистана все еще запрещено перемещаться между областями страны на личных автомобилях. Об этом говорится в сообщении Республиканской комиссии по борьбе с COVID-19.

Пустые улицы Ташкента
Sputnik / Дильшода Рахматова
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Исключения составляют поездки из Ташкента в Ташкентскую область и обратно.

Между тем комиссия также утвердила ряд мер по дальнейшему смягчению карантинного режима в республике. 

Так, стало разрешено передвижение автобусов (в том числе автобусов туристических организаций) для централизованной доставки людей в санатории, пансионаты, детские лагеря и другие места отдыха, расположенные в "зеленых" зонах карантина.

Однако есть важные требования к осуществлению перевозки:

  • водители и пассажиры обязаны быть в масках и перчатках, при посадке у граждан будет проверяться температура (если она окажется 37 градусов и выше, пройти в салон автобуса запретят);
  • автобусы должны проезжать "красные" зоны карантина без остановки;
  • перед каждой посадкой пассажиров в автобус машина должна проходить тщательную дезинфекцию;
  • по каждому рейсу должна вестись база данных пассажиров.

Напомним: карантинные меры продлены в Узбекистане до 15 июня. 

Туристы гуляют по Ташкенту
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане возобновляется внутренний туризм с 1 июня

При этом уже с понедельника разрешается ряд видов деятельности в зависимости от того, к какой цветовой зоне отнесен тот или иной город или район.

Подробная информация представлена здесь.

К примеру, там, где ситуация благополучная, совсем скоро возобновят работу санатории, спортивные клубы, будут разрешены свадьбы и торжества.

Теги:
коронавирус, Карантин, автомобили, Узбекистан



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