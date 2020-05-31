В Узбекистане планируется проведение месячника туризма для престарелых людей

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В рамках утвержденной программы мер по совершенствованию системы поддержки престарелых людей, со стороны государства с 1 по 30 ноября в Узбекистане будет проведен месячник туризма для престарелых людей.

"Путешествие для всех!" – благотворительный проект под таким лозунгом будет осуществлен по всей стране.

В частности, для инвалидов первой группы из числа престарелых организуют туристические путешествия. Каждый из них сможет воспользоваться благотворительным туром один раз в год.

При этом 50% расходов на размещение, питание и транспорт во время путешествия будут производиться за счет средств специального счета благотворительного проекта, остальные 50% профинансируют из Фонда "Нуроний".

Внутренний туризм в Узбекистане возобновляется с 1 июня в регионах "зеленой" и "желтой" категорий. Здесь разрешено осуществлять деятельность туроператоров, турагентств, средств размещений, объектов культуры, культурного наследия при строгом соблюдении установленных санитарно-гигиенических норм и требований.

В Узбекистане проблемами пожилых займутся создаваемые в настоящее время во всех районах областей и городов Общественные советы старейшин.

Их основными задачами являются поддержке пожилых, выявление и анализ проблем одиноких пожилых, пенсионеров и инвалидов.

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В начале года с целью оздоровления социально-духовной атмосферы в обществе, дальнейшей поддержке института махалли, а также поднятию на новый уровень системы работы с семьями и женщинами было создано новое Министерство по делам махалли и семьи.

Один из заместителей министра занимается вопросами престарелых и ветеранов, одновременно занимает пост главы в фонде "Нуроний".