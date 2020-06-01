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Атака на сайт UzAuto: хакеры оставили послание

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200601/14260297/Ataka-na-sayt-UzAuto-khakery-ostavili-poslanie.html

Благодаря специалистам ресурс возобновил работу и ни один файл не был поврежден. Читайте подробности, как это произошло.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Официальный сайт UzAuto Motors атаковали хакеры, сообщает пресс-служба компании.

Ночная атака вызвала временную неисправность сайта.

"Where is the Security! Please repair your website! If you don’t it will be hacked as this! ("Где безопасность? Пожалуйста, почините свой сайт! Если вы этого не сделаете, он будет снова взломан!"), - такое послание было оставлено хакерами.

Однако благодаря специалистам ресурс возобновил работу и ни один файл не был поврежден. 

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Сейчас все работает в прежнем режиме.

Напомним, в прошлом году Министерство финансов США опубликовало санкционный список, в который вошли шесть российских компаний, хакерская группировка Evil Corp, подозреваемые в киберпреступлении. Также под санкции попали 17 физических лиц, среди которых были узбекистанцы.

Теги:
взлом, Сайт, UzAuto Motors, хакер, Узбекистан, Узбекистан



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