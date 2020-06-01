Ввозимые машины скорой помощи освободят от таможенных пошлин

В случае нецелевого использования автомобилей сумма неоплаченных ввозных таможенных пошлин с учетом предоставленных льгот взимается в счет государственного бюджета с применением финансовых санкций.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Глава государства подписал указ, в соответствии с которым автомобили скорой помощи при ввозе на территорию страны освобождаются от соответствующих пошлин.

Согласно документу, новые машины скорой помощи, ввозимые неправительственными медицинскими организациями для собственных нужд, освобождаются от таможенных выплат до 1 января 2022 года.

Такое послабление распространяется также на оформление новых машин скорой помощи, которые находились на таможенных складах более 6 месяцев и были ввезены неправительственными медицинскими организациями до публикации этого документа.

В случае нецелевого использования автомобилей сумма неоплаченных ввозных таможенных пошлин с учетом предоставленных льгот взимается в счет государственного бюджета с применением финансовых санкций.

Напомним, в январе этого года Шавкат Мирзиёев раскритиковал низкую квалификацию врачей. По имеющимся у него данным, в Узбекистане сегодня не хватает почти трех тысяч врачей общей практики и десяти тысяч – узкой специализации, а показатель внедрения в практику результатов научных исследований не превышает и 5%.

В частности, отмечалось, что для профилактики заболеваний работники врачебных пунктов и семейных поликлиник должны совершать подворный обход и контролировать тем самым здоровье населения.