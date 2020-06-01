МИД РУз прокомментировал конфликт на узбекско-кыргызской границе

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел РУз опубликовало официальное заявление относительно конфликта, произошедшего 31 мая на узбекско-кыргызской границе.
"Изучение причин инцидента официальными лицами обеих сторон показало, что в результате спора, возникшего в ходе совместной очистки оттоков воды (арыков) родника Чашма, произошел конфликт между отдельными гражданами двух стран. Имеются пострадавшие с обеих сторон. Им оказана необходимая медицинская помощь. В результате переговоров руководителей приграничных областей двух стран ситуация была взята под полный контроль. Стороны договорились впредь не проводить очистительные работы без предварительного согласования", — рассказали в МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что родник Чашма обеспечивает питьевой и поливной водой жителей как Узбекистана, так и Кыргызстана.
"С учетом взаимных интересов, имеется договоренность о совместном использовании родника", — говорится в публикации.
Арипов и Боронов намерены в ближайшее время провести заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и Совет хокимов приграничных областей РУз и полномочных представителей правительства КР в приграничных областях.
Также руководители делегаций двух стран провели совместную встречу с местными жителями.