МИД РУз прокомментировал конфликт на узбекско-кыргызской границе

Инцидент произошел 31 мая около родника Чашма Сохского района. Имеются пострадавшие с обеих сторон, им оказана необходимая медицинская помощь.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел РУз опубликовало официальное заявление относительно конфликта, произошедшего 31 мая на узбекско-кыргызской границе.

"Изучение причин инцидента официальными лицами обеих сторон показало, что в результате спора, возникшего в ходе совместной очистки оттоков воды (арыков) родника Чашма, произошел конфликт между отдельными гражданами двух стран. Имеются пострадавшие с обеих сторон. Им оказана необходимая медицинская помощь. В результате переговоров руководителей приграничных областей двух стран ситуация была взята под полный контроль. Стороны договорились впредь не проводить очистительные работы без предварительного согласования", — рассказали в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что родник Чашма обеспечивает питьевой и поливной водой жителей как Узбекистана, так и Кыргызстана.

"С учетом взаимных интересов, имеется договоренность о совместном использовании родника", — говорится в публикации.

Утром 1 июня состоялась встреча премьер-министра РУз Абдуллы Арипова и исполняющего обязанности главы правительства КР Кубатбека Боронова. Они договорились развивать приграничное сотрудничество и решать возникающие на границе вопросы "в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства", а также в соответствии с положениями соглашения по мерам доверия в районе границы, подписанного между двумя странами 6 октября 2017 года.

Арипов и Боронов намерены в ближайшее время провести заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и Совет хокимов приграничных областей РУз и полномочных представителей правительства КР в приграничных областях.

Также руководители делегаций двух стран провели совместную встречу с местными жителями.