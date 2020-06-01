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Китай предоставил гуманитарную помощь Узбекистану

Узбекистан получит очередную гумпомощь из Китая для борьбы с коронавирусом

Посольство Китая в Узбекистане
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (543)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200601/14264714/Uzbekistan-poluchit-ocherednuyu-gumpomosch-iz-Kitaya-dlya-borby-s-koronavirusom.html

С железнодорожного вокзала города Хэфэй была отправлена оставшаяся часть гуманитарного груза общим весом более 21,5 тонны, в которую вошли медицинские комбинезоны, маски КН95 и перчатки.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Китай направил Узбекистану оставшуюся часть гуманитарной помощи общим весом более 21,5 тонны, которая прибудет в республику 16 июня.

"1 июня правительство Китая направило очередную партию гуманитарной помощи в Узбекистан для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. С железнодорожного вокзала города Хэфэй была отправлена оставшаяся часть гуманитарного груза общим весом более 21,5 тонны, в которую вошли медицинские комбинезоны, маски КН95 и перчатки", - говорится в информации.

Как сообщает посольство Китая в Узбекистане, груз будет доставлен в Узбекистан 16 июня по маршруту следования "Китай - Европа".

Напомним, в конце апреля правительство КНР безвозмездно передало республике 100 тысяч тест-систем для выявления COVID-19. Помимо этого, в Узбекистан с десятидневной миссией прилетала группа китайских медиков.

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По последним данным Минздрава, в стране зафиксировано 3 770 случаев заражения коронавирусом, на лечении находится 731 пациент, выздоровевших – 2 891 человек, 16 граждан скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (543)
Теги:
коронавирус, гуманитарная помощь, Китай, Китай, Узбекистан, Узбекистан



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