Жаркое лето-2020: прогноз синоптиков Узбекистана

По большей части территории земного шара ожидается преобладание режимов циркуляции, которые ассоциируются с положительной аномалией температуры.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. В этом году Узбекистан ожидает очень жаркое лето, сообщает Узгидромет.

"В течение трех месяцев могут наблюдаться периоды спада жары, или один месяц будет очень жарким. В Узбекистане, Туркменистане, Кыргызстане, Таджикистане, в южных, западных и восточных регионах Казахстана с вероятностью около 40% температурный фон ожидается выше нормы", - говорится в информации.

Предстоящим летом по большей части территории земного шара ожидается преобладание режимов циркуляции, которые ассоциируются с положительной аномалией температуры, то есть с температурой выше нормальных значений.

В Узбекистане зафиксирована рекордная жара за последние 16 лет >>

В течение первой недели июня температура воздуха будет расти и достигнет 38-40 градусов тепла, по югу и пустынной зоне местами до 43 градусов. В выходные дни произойдет небольшой спад жары.

В Узгидрометцентре также напомнили, что разрабатываемые в настоящее время сезонные прогнозы носят ориентировочный характер и используются только для общей характеристики сезона в целом.

Напомним, в конце мая в Узбекистане была зафиксирована рекордная жара за последние 16 лет: температура воздуха достигала 35-39 градусов, на юге страны — 39-40 градусов.