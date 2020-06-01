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Зироат Мирзиёева поздравила детей Узбекистана с праздником

Зироат Мирзиёева поздравила детей Узбекистана с праздником

Фонд Zamin
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200601/14265769/Ziroat-Mirzieva-pozdravila-detey-Uzbekistana-s-prazdnikom.html

Сегодня мальчишкам и девчонкам всего мира приходится отмечать этот праздник на карантине, а это очень нелегко в таком юном возрасте.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева поздравила маленьких жителей страны с Днем защиты детей, сообщает благотворительный фонд Zamin.

"Дорогие ребята! Поздравляю вас с Международным днем защиты детей! Желаю каждому сыну и дочери Узбекистана расти в мирной стране, в объятиях родителей, добром здравии", - заявила супруга президента.

Она заметила, что сегодня детям со всего мира приходится отмечать этот праздник на карантине, а это очень нелегко в таком юном возрасте.

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"Мои сыновья и дочери. В то время как возможность контактировать с внешним миром ограничена, ваши способности не имеют предела! Вы, находясь дома, можете наслаждаться художественной литературой, выражать свои мечты в живописи или музыке, изучать дополнительные предметы, иностранные языки, а также познавать нашу родную Землю, обогащать свои знания и мировоззрение с помощью Интернета", - добавила Мирзиёева.

И именно в этот день первая леди республики представила программу развития образования для детей с нарушениями слуха.

"Дети с проблемами со здоровьем смогут, как и вы, услышать голоса любящих матерей, заботливых отцов, звуки окружающей среды, музыку, и жить полноценной жизнью!", - добавила Зироат Мирзиёева.

В рамках проекта предусмотрено оснащение специальных школ современным вспомогательным оборудованием и совершенствование методов обучения. Самое главное - будет регулярно проводится работа над восстановлением слуха учащихся с помощью хирургических процедур.

Теги:
День защиты детей, дети, Узбекистан, Узбекистан



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