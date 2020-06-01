Узбекистан продлил до 1 сентября временную регистрацию россиян

Также до 1 сентября 2020 года продлен срок обратного вывоза находящихся в Узбекистане иностранных автотранспортных средств.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Узбекистан продлил временную регистрацию россиян и срок обратного вывоза иностранного транспорта до 1 сентября, сообщил консульский отдел посольства РФ в республике в своем Telegram-канале.

"По информации МИД Узбекистана, автоматически до 1 сентября 2020 года продлена временная регистрация граждан России по месту жительства в Узбекистане. Также до 1 сентября 2020 года продлен срок обратного вывоза находящихся в Узбекистане иностранных автотранспортных средств", - говорится в сообщении.

Напомним, в республике уже трижды продлевали визы и разрешения для всех иностранцев - до 10 апреля, до 5 мая и 1 июня.

Посольство РФ в Узбекистане сообщило даты вывозных рейсов в Россию >>

С 16 марта приостановлено транспортное пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организованы чартеры на родину.