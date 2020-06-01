Помощь с риском для здоровья: как посольство РУз в Москве решает проблемы сограждан

Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19 почти три месяца назад. За это время человечество выяснило, что коронавирус не так страшен, как казалось изначально: у 55% людей он проходит в легкой форме, 16% — вообще не замечают, что заражены.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В начале эпидемии ходило много слухов о негативных последствиях вируса. Люди, которых она застала в дали от родины, захотели вернуться домой — и это желание вполне естественно. Но что делать, если рейсы отменены, а границы закрыты?

Посольство в беде не бросает

В России живут около двух миллионов граждан Узбекистана. В посольстве республики в Москве работают 21 человек. И не будет преувеличением, если сказать, что дипмиссия в этот непростой период стала "отцом и матерью" для соотечественников, попавших в сложное положение.

Каждый день сотрудники посольства занимаются решением их проблем, которых немало. Кроме того, идет формирование списков на возвращение на родину. Приоритет, как неоднократно заявлялось ранее, отдается беременным женщинам, инвалидам, тяжелобольным, людям старше 55 лет, семьям с детьми.

По данным дипмиссии, таких людей на самом деле не так много. На сегодня в списке около 400 человек, но заявок от людей, просящих как можно скорее отправить их домой ввиду болезни, — несколько тысяч. И с каждой надо разобраться.

К счастью, в дни пандемии на помощь посольству пришли неравнодушные граждане, волонтеры. При их участии был создан Общественный совет по оказанию помощи в отборе граждан для скорейшего возвращения в Узбекистан.

Как решают, кто скоро полетит домой

В Общественный совет входят сотрудники посольства и добровольцы, врач и социальный работник, в общей сложности — до десяти человек. Его основная задача — рассмотрение заявок и отбор самых срочных. Большинство людей, как рассказали в посольстве, хотят безотлагательно вернуться на родину по причинам, которые не соответствуют не раз озвученным требованиям.

© Sputnik / Работа Общественного совета при посольстве Узбекистана

Молодой человек по имени Умид, один из членов совета, уже приобрел сноровку в работе с заявками. Он берет со стола одну из нескольких тысяч и внимательно читает.

Заявитель — мужчина средних лет, полгода назад приехал на работу, имеет медицинскую справку о боли в поджелудочной железе, в которой говорится, что заболевание хроническое. Однако непонятно, почему ему нужно срочно улететь.

"Врач должен еще раз проверить эту заявку", — говорит Умид и откладывает документы в сторону. Их проверит доктор Зульфия, которая может быстро определить достоверность рентгеновских и ультразвуковых изображений, диагнозы медиков, степень тяжести заболевания и другие медицинские показания.

Еще одна заявка — от молодой женщины, которая прислала выписку, выданную больницей три года назад. То есть оснований нет.

В третьем заявлении молодой человек сообщил, что находится в реанимации, и прикрепил фотографию из медучреждения, на которой он лежит под капельницей. Однако дата на снимке отсутствует, также нет справки из больницы. Значит, требуется дополнительный звонок.

Четвертый заявитель — мужчина старше 60 лет, ветеран афганской войны, инвалид второй группы. Необходимый документ приложен. Имя этого человека можно включить в список.

К пятому заявлению, от молодого человека, прикреплены копия его паспорта и копия свидетельства о смерти его отца, выданного несколько дней назад в Узбекистане. Юноша в скором времени улетит домой.

На формирование списка пассажиров очередного чартерного рейса ушло несколько часов, в него вошли 82 семьи с маленькими детьми, 38 беременных с детьми, 43 беременные на последних месяцах, а также 19 тяжелобольных и 16 пожилых граждан.

С благодарность в сердце

Борьба с COVID-19 и помощь соотечественникам объединили сотни граждан Узбекистана и тех, кто там родился, но постоянно живет в других странах. Дипломаты начали получать предложения о помощи от предпринимателей с первых дней пандемии.

"Для нас это стало полной неожиданностью", — сказал первый секретарь дипмиссии Тимурбек Шамсибаев.

Особенно в посольстве отметили вклад бизнесмена Алишера Усманова, который в короткие сроки создал специальный фонд.

Ряд предпринимателей доставляют еду нуждающимся мигрантам по два-три раза в день, другие — студентам и людям, находящимся на карантине. Еще один бизнесмен привез в посольство необходимое оборудование для кол-центра: два ноутбука, принтер, роутер, несколько безлимитных SIM-карт и другое оборудование. Этот человек предпочел остаться анонимным.

Также посольство поблагодарило руководство аэропорта Внуково, в котором мигранты были вынуждены оставаться несколько дней после приостановки полетов. Им выделили отдельную комнату для питания, никого не выгоняли на улицу.

Аналогичная ситуация произошла в Шереметьево, в транзитной зоне которого в начале пандемии находились 60 узбекистанцев. Руководство воздушной гавани и компания "Аэрофлот", как отметили в посольстве, сделали все возможное, чтобы помочь гражданам республики уехать домой. А пока решались связанные с этим вопросы, кафе "Узбечка" предоставляло людям горячее питание, причем сверх выделенной спонсорами суммы.

Кроме того, сотрудники посольства отметили действия московских сотрудников полиции. По словам Тимурбека Шамсибаева, в это они действовали "исключительно в рамках закона на высоком профессиональном уровне".

"Отправьте меня на родину как можно скорее..."

"У меня подтвержден коронавирус, отправьте меня домой как можно скорее — вот справка", — к сожалению, такие обращения в посольство не редкость. Несмотря на постоянное информирование, люди в сложной ситуации иногда не знают, что делать.

К дипломатам приходят граждане с кашлем, покрасневшими лицами и высокой температурой — при том, что им вообще нельзя покидать свой дом. Они рискуют не только быть привлеченными к ответственности, но и заразить других — и неизвестно, как те перенесут болезнь и вообще — перенесут ли.

На сегодня заболели уже более половины сотрудников посольства, они находятся на лечении. А кто будет помогать нуждающимся, если заболеют все?

Сотрудники дипмиссии в очередной раз призывают соотечественников соблюдать все установленные требования, заботиться о своем здоровье и терпеливо возможности вернуться в родную страну. "Мы всех вывезем, никого не оставим", — заверил первый секретарь посольства Темурбек Шамсибаев.