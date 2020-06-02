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Иностранных участников парада Победы в России проверят на COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200602/14274431/Inostrannykh-uchastnikov-parada-Pobedy-v-Rossii-proveryat-na-COVID-19.html

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что страна пригласила парадные расчеты 19 государств поучаствовать в торжественном мероприятии.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Иностранные участники и гости парада Победы в Москве пройдут осмотр и сдадут тесты на COVID-19 по прибытии в Россию, сообщил на селекторном совещании в Министерстве обороны начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия пригласила парадные расчеты 19 государств поучаствовать в параде Победы на Красной площади.

"На аэродромах прибытия совместно с Роспотребнадзором будут развернуты санитарно-карантинные посты для проведения барьерных медицинских осмотров иностранных делегаций. В местах проживания представителям иностранных делегаций будет проведено экспресс-тестирование", — сказал он.

Перед поездкой в Россию иностранные делегации должны пройти двухнедельный карантин и по прибытии предоставить документы с отрицательным результатом на коронавирус, добавил Тришкин.

© Sputnik / Pavel Lisitsyn
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За каждым парадным расчетом, включая иностранных военнослужащих, будет закреплен медицинский персонал для проведения медицинского наблюдения, измерения температуры и проведения экспресс-тестирования. Всего от Минобороны России привлечено, по словам Тришкина, более 300 человек медицинского персонала и около 90 единиц санитарного автотранспорта.

Напомним, в этом году в России все массовые мероприятия к 75-летию Победы, запланированные на 9 мая, были перенесены на более поздние сроки из-за пандемии коронавируса. Двадцать шестого мая Владимир Путин приказал начать подготовку к параду Победы 24 июня. Он поручил обеспечить самые строгие требования безопасности.

Теги:
пандемия, Парад Победы, Россия, Москва



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